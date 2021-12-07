3 североказахстанских предприятия стали лауреатами конкурса «Парыз»

На церемонии награждения премией Президента «Алтын сапа» также стали известны победители конкурса «Парыз» и ряда специальных и поощрительных премий. В их числе три североказахстанских предприятия. В номинации «Лучший коллективный договор» 2-ое место получило ТОО «Мол сервис» из Кызылжарского района.

А в категории «Лучшее социально ответственное предприятие» обладателем 3 места стало ТОО «Целинное 2004» из района имени Г.Мусрепова. Первое место в этой же номинации досталось КТ «Бредун» из Мамлютского района. Эта компания финансирует строительство столово-гостиничного комплекса в селе Дубровном. Для этого предприятие выделило 54 млн тенге.

Алибек Ашметов, директор Палаты предпринимателей СКО:



— К сожалению, в этом году наши предприятия, участвовавшие в ежегодной Президентской Премии «Алтын сапа», ТОО «ПТФ «Есильская» и ТОО «Agro lab» не стали ее лауреатами. Но ТОО «Agro lab» было удостоено поощрительной премии министерства торговли и интеграции РК «Үздік сынақ». Считаю, что это отличный стимул и достойная награда для столь молодого предприятия, руководителем которого является Адильхан Арстанов. Поздравляю всех предпринимателей с заслуженными наградами, с пожеланиями не останавливаться на достигнутом, продолжать плодотворно работать и развиваться, внося свой вклад в экономику региона и страны.

Айгерим Мукашева