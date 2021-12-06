Врач-гинеколог рассказала о вакцинации беременных и кормящих

Как защитить себя и своего ребёнка от опасного вируса? Этот вопрос в сегодняшней реальности — один из самых волнующих для беременных, кормящих и тех, кто только планирует стать мамой. Айнур Музеева — врач -гинеколог 3-й городской поликлиники. Каждый день она общается с десятками пациенток. По её словам, многие параллельно также интересуются, насколько безопасна вакцинация. Для иммунизации женщин, находящихся «в положении», в регионе есть препарат «Комирнати».

Айнур Музеева, врач-гинеколог городской поликлиники №3:



— С 18 ноября стартовала вакцинация беременных, кормящих, детей с 12 лет вакциной, которая содержит м-РНК. Эта вакцина предназначена именно для этого контингента, так как она не содержит частиц вируса. 07.39 Вакцина не оказывает негативного воздействия на плод. Антитела передаются от матери внутриутробному плоду. Наоборот, ребенок у нас приобретает уже антитела. То же самое и у кормящих. Мама через грудное молоко передает уже ребенку антитела, которые будут уже готовы, даже если ребенок у нас заразится, они уже будут готовы.



По результатом клинических исследований эффективность американского препарата составляет 95%. «Pfizer» одобрили во Всемирной организации здравоохранения. Применяют в США, Великобритании, Канаде и Европейском Союзе. Она безопасна, говорят врачи.

Айнур Музеева, врач-гинеколог городской поликлиники №3:



— На сегодня у нас провакцинировано уже 28 кормящих женщин и 3 беременных. Они чувствуют себя хорошо, каждый день медработник связывается с пациентками, и ни у одной на сегодня жалоб нет. 09.28 Данной вакциной мы прививаем беременных с 16 недель до 37 недель беременности и послеродовых женщин с 42 дней послеродового периода до пулотора лет.



Медики отмечают, что у беременных женщин коронавирусная инфекция обычно протекает тяжело. Особенно опасна она для тех, у кого имеются хронические заболевания.

Айнур Музеева, врач-гинеколог городской поликлиники №3:



— Данная вакцинация снижает риски у беременных на 70% , чем у невакцинированных женщин. Коронавирусная инфекция очень тяжело протекает у беременных женщин, уже не говоря о том, что у беременных женщин с экстрагенитальной патологией. Такие как повышение артериального давления, сахарный диабет, с ожирением, нарушением углеводного обмена. И данная вакцина, которая содержит м-РНК, она максимально защищает данный контингент. Позволяет избежать тяжелых форм пневмонии.



Ставить вакцину или не ставить — решение добровольное. Перед процедурой в обязательном порядке заполняется лист согласия, проводится осмотр у терапевта. Напомним, что кабинет вакцинации в городской поликлинике №3 работает ежедневно с 8 до 20.00 .

Анастасия Кузнецова