В СКО заболеваемость коронавирусом снизилась на 32%

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— За последние 2 недели (21 ноября — 5 декабря) в области зарегистрировано — 1374 случаев и отмечается снижение заболеваемости на 32%.



Снижение новых случаев отмечается во всех районах области. Несмотря на это, уровень заболеваемости остаётся всё ещё высоким, говорят медики. По-прежнему много североказахстанцев в тяжёлом состоянии и на аппарате ИВЛ. В инфекционных стационарах сейчас 459 пациентов. 41 из них — в реанимации.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Уровень смертности по СКО составляет 383 человека.

11.53 65-67% пациентов, находящихся на стационарном лечении, — лица старше 60 лет невакцинированные. В структуре смертности из 383 человек 78% составляют лица пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Также невакцинированные.

К слову, о прививочной кампании. Оба компонента вакцины получили 246 тысяч североказахстанцев. Это 66% от подлежащего иммунизации населения. Вакциной «Комирнати» привито 2354 подростков, 86 беременных и свыше 660 кормящих женщин. Осложнений не зафиксировали, говорят медики.

Олег Завьялов, директор многопрофильной детской областной больницы:



— Если говорить о детях, мы проходим 4 стадию развития кви. Первые две волны дети практически не болели. В стационарах в нашем отделении были 3-4 пациента. Начиная с 3 и 4 волны, количество пациентов значительно увеличилось. Максимально у нас находилось до 60-70 пациентов.



Сейчас в стационаре 6 детей с коронавирусной инфекцией. Болезнь у маленьких жителей области стала протекать тяжёлее, чем раньше. С 6 декабря СК перешел в «желтую» зону. Но об ослаблениях карантина говорить рано, отмечает Арман Кушбасов. Прошёл только день как регион покинул «красную» зону. По словам санврача, вопрос об ослаблении рассмотрят на заседании межведомственной комиссии. А что касается новогодних корпоративов, то о них будут говорить, когда регион войдёт в «зеленую» зону.

Айгерим Мукашева