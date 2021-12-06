В СКО официально зарегистрировано 4,6 тысяч безработных

Общество

22:11 6 Декабря 2021

Численность рабочей силы в СКО составила 305 600 человек. Это 71% от всего населения региона. В различных сферах экономики занята 291 тысяча североказахстанцев или 68% в возрасте 15-ти лет и старше. Чуть больше половины занятых — мужчины, а именно 51,7%. Доля наёмных работников составила почти 218 тысяч человек. Уровень безработицы сложился в 4,8%. В регионе официально зарегистрировано 4 600 безработных. Доля женщин в этой категории достигла почти 49%. Уровень молодёжной безработицы составил 2,8%.

Айгерим Мукашева

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