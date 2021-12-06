СК перешёл в «жёлтую» зону

Здравоохранение

22:10 6 Декабря 2021

Северо-Казахстанская область перешла из «красной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы эпидемиологической ситуации в Казахстане.

На данный момент все регионы страны вышли из «красной» зоны. Вместе с СК в «желтой» зоне сейчас г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области. Все остальные — в «зелёной». В СКО за последнюю неделю количество заразившихся covid-19 не превышает ста человек, что, конечно же, радует. Так, если 28 ноября здесь выявили 103 заболевших, то за последние сутки 68.

Диана Салихова

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