С «Уроками Независимости» Н.Назарбаева ознакомились члены областного совета ветеранов

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22:11 6 Декабря 2021

Быть свободными, как парящий в небе орел, наши предки хотели издавна. Независимость — это результат борьбы и стремления всего народа, выросшего на земле некогда Великих тюрков. Об этом тернистом пути, полном взлетов и падений, и говорит Первый Президент республики в своей статье накануне празднования 30-летия нашей страны. Первые отклики труда Елбасы уже на устах у старшего поколения. Его название уже говорит само за себя, считает Анатолий Корабельников

Анатолий Корабельников, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Что такое урок? Урок всегда предопределяет несколько частей, и я говорю об этом как учитель по образованию. Это и напоминание о прошлом, это его закрепление и подача нового материала. По сути, в этом труде это все находит отражение. Нурсултан Абишевич образно, ярко, эмоционально преподносит ту историю тридцатилетней независимости Казахстана, которую, как говорится, он на собственной коже испытал. Был в эпицентре всех этих событий.

Благодаря Елбасы наша страна — почетный член мирового сообщества, говорят ветераны. На формирование благоприятного образа на глобальной арене повлиял Нурсултан Назарбаев. Закрытие Семипалатинского полигона, отказ от ядерного оружия и сохранение целостности границ — это первые и стратегические исторические решения Первого Президента. И теперь из строк «Уроков независимости» узнать, как это было от первого лица — ценно, признается Бейбут Абилев.

Бейбут Абилев, заместитель председателя областного совета ветеранов:

Когда пал Советский Союз, нашу землю удалось сохранить по причине сильного лидера во главе. Благодаря его мудрости, стойкости и уму мы имеем целостное государство со своими границами. В некоторых постсоветских странах все еще идут разбирательства за территорию. Первым Президентом же изначально были закреплены устойчивые границы. Сейчас мы неделимы, мы независимы и суверенны.

Бережное отношение к древу, выросшему на месте кровопролитных войн, горьких слез и молитв. Ценность независимости — главная цель вышедших строк.

Нурсултан Назарбаев, Первый Президент Казахстана:

Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. Твердо верю, что будущее Казахстана — страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на международной арене — окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня.

С документом в областном совете ветеранов ознакомились. В ближайшее время планируют провести круглые столы, через которые хотят донести каждое слово до молодёжи.

Гюзель Закария

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