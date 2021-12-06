Пожилые североказахстанцы продолжают прививаться против коронавируса

Здравоохранение

22:10 6 Декабря 2021

Фёдор Коваленко вакцину от COVID-19 поставил весной. Привиться российским «Спутником V» — решение осознанное. Антиковидный препарат, пенсионер считает, самым эффективным способом в борьбе с коронавирусом.

Фёдор Коваленко, житель г.Петропавловска:

Коронавирус внёс такие поправки в повседневную жизнь во всём мире, что это вызвало большое болезненное состояние и расположение к жизни. Почему я решил вакцинироваться? Потому что, до сих пор нет никакого лекарства против этой болезни. После первого укола никаких побочных ощущений не было, а когда получил второй, было лёгкое недомогание. На третий день всё прошло.

Супруга и 93-летняя тёща Фёдора Фёдоровича тоже вакцинировались. Всё перенесли без осложнений. Планирует пенсионер пройти и ревакцинацию.

Фёдор Коваленко, житель г.Петропавловска:

На сегодня все медики мира утверждают, что лекарств пока нет и единственный метод борьбы с эти вирусом — вакцинация. Поэтому, я считаю, что мы все должны прививаться.Сейчас медики утверждают, что пришла новая волна и необходима ревакцинация. После первой привики пройдёт 9 месяцев и я могу прививаться. Я так и сделаю. В январе следующего года я буду приваться той вакциной, которая будет в наличии.

О своём здоровье заботиться должен каждый.. Поддержать свой иммунитет очень важно, особенно, в такое непростое время, считает Фёдор Фёдорович. Мужчина ведёт здоровый образ жизни. Страется больше времени проводит на свежем воздухе и заниматься физкультурой.

Алишер Ашимов

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