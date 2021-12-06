400 нарушений карантинных мер зарегистрировано с начала года в Петропавловске

1 декабря нетрезвый посетитель одного из заведений вызвал полицейских. Прибыв на место, стражи правопорядка, установили, что там весело проводили время около 10-ти человек. Как выяснилось, бар продолжал работать в ночное время. За нарушения карантинных ограничений по этому факту собраны материалы. Активисты мониторинговых групп продолжают проверки по увеселительным заведениям. Главная цель – профилактика и разъяснение.

Посещая ночные клубы, кафе, рестораны, они обращают внимание на наличие масок, перчаток у персонала, также проверяют режим работы. За последние три дня в Петропавловске выявили три развлекательных заведения, работавших после 10-ти вечера, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача области для этих объектов является нарушением. К ответственности привлекли 4 администратора. С начала года в городе выявили почти 400 нарушений.

Диана Салихова