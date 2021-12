83-летняя пенсионерка прошла полный курс иммунизации против коронавируса

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Вера Козлова больше 40 лет проработала акушеркой в железнодорожной больнице. 20 лет назад ушла на заслуженный отдых. Занимается физкультурой и проводит больше времени на свежем воздухе. Но, какой бы активный образ жизни Вера Ивановна не вела, она всё-таки считает, что прививка -самая надежная защита от опасного covid-19.

— Я решила на старости привиться, а то этот коронавирус. Как серьезно… Сделала две прививки, чтоб не заболеть. Живу одна. Заболею, воды не кому будет подать. А жить-то всё равно хочется, хоть и 83 года.

Пройти вакцинацию Вера Ивановна решила после того, как потеряла близкую подругу. Полный курс иммунизации пенсионерка прошла в ноябре. Привилась российским «Спутником V». Говорит, перенесла её без каких-либо осложнений.

— Спать хотелось. А вот температуры не было. После второй прививки спать не хотелось даже. Я советую всем, как бывший медицинский работник, нечего бояться всех этих прививок. Это только на пользу.

В области проживают 134 тысячи пожилых людей. 46% из них прошли полный курс иммунизации. Всего с начала прививочной кампании вакцину получили почти 245 тысяч североказахстанцев.

