Врач-эпидемиолог о детской вакцинации

В неделю в инфекционное отделение детской многопрофильной областной больницы поступает по 5-6 человек с диагнозом covid-19. По словам врачей, количество пациентов растёт в период учёбы, детских утренников и других коллективных мероприятий. Сейчас здесь проходят лечение 18 детей. Их состояние стабильное, восстанавливаются и выписываются ребята быстро. Да и вакцинацию детское население переносит легче, практически бессимптомно. Врач-эпидемиолог детской больницы утверждает, что для дальнейшего улучшения ситуации необходимо сформировать коллективный иммунитет.

Сергей Завьялов, врач-эпидемиолог детской многопрофильной областной больницы:



— Дети поступают в легкой форме, средней, среднетяжелой форме. Но, в основном, в легкой форме. Дети переносят болезнь чаще всего легко. Они, к тому же, находятся в организованных коллективах. Т.е. могут быть и просто переносчиками. Потому что у них протекает в легкой форме. От них могут заболеть и члены семьи, и родственники близкие, и организованные коллективы, где находится ребенок. 00:36-44 Вакцинация нужна обязательно. Потому что формируются коллективные иммунитеты у населения. У взрослых, у детей.

Алишер Ашимов