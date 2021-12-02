В Петропавловске проходит областной чемпионат по баскетболу среди девушек

Аделя Бекужанова занимается баскетболом три года. К первым соревнованиям девочка отнеслась со всей ответственностью. Защищать честь своего района — большая честь, признаётся спортсменка. На поле встретились команды из Тайыншинского и Тимирязевского районов. Игра напряжённая, соперники оказывают друг другу достойное сопротивление.

Аделя Бекужанова — участница турнира, Тайыншинский район:

— Мы сегодня выиграли. Девочки сильные, высокие. Было тяжело. В итоге мы выиграли.

Но, баскетболистки из Тимирязева не теряют надежды, они полны решимости и уверены в своих силах. От следующей игры ожидают только победу. По словам Нурбахыт Ибраевой, вторая команда довольно-таки хорошо владеет тактикой, а это в игре самое главное.

Нурбахыт Ибраев, участница турнира, Тимирязевский район:



— Готовились к этим соревнованиям очень долго. Много тренировались, разрабатывали тактику. Игра очень понравилась. Сыграли достойно. Соперницы сразу перешли в атаку. У нас тоже была такая возможность, но, к сожалению, времени не хватило. Ничего страшного. В следующих играх постараемся выиграть.

Всего в областном чемпионате принимают участие 8 женских команд. Возраст участниц — от 10-ти до 14-ти лет. По словам главного судьи, все спортсменки целеустремлённые и хорошо подготовленные.

Сергей Моор, главный судья турнира:

— В связи с пандемией соревнования давно не проводили. Приятно, что приехали 7 команд из районов, не забывают наш вид спорта. Учебно-методический центр работает, чтобы в соревнованиях принимали участие большинство спортсменов. Крайние соревнования будут ещё в конце года. 20-го числа начинаем спартакиаду.

Победителей и призёров наградят кубком и грамотами. А ещё определят лучших игроков, которые войдут в сборную области и представят её на республиканских первенствах.

Алишер Ашимов