В Петропавловске проходит областной чемпионат по баскетболу среди девушек

Спорт

23:02 2 Декабря 2021

Аделя Бекужанова занимается баскетболом три года. К первым соревнованиям девочка отнеслась со всей ответственностью. Защищать честь своего района — большая честь, признаётся спортсменка. На поле встретились команды из Тайыншинского и Тимирязевского районов. Игра напряжённая, соперники оказывают друг другу достойное сопротивление.

Аделя Бекужанова — участница турнира, Тайыншинский район:
 Мы сегодня выиграли. Девочки сильные, высокие. Было тяжело. В итоге мы выиграли.

Но, баскетболистки из Тимирязева не теряют надежды, они полны решимости и уверены в своих силах. От следующей игры ожидают только победу. По словам Нурбахыт Ибраевой, вторая команда довольно-таки хорошо владеет тактикой, а это в игре самое главное.

Нурбахыт Ибраев, участница турнира, Тимирязевский район:

Готовились к этим соревнованиям очень долго. Много тренировались, разрабатывали тактику. Игра очень понравилась. Сыграли достойно. Соперницы сразу перешли в атаку. У нас тоже была такая возможность, но, к сожалению, времени не хватило. Ничего страшного. В следующих играх постараемся выиграть.

Всего в областном чемпионате принимают участие 8 женских команд. Возраст участниц — от 10-ти до 14-ти лет. По словам главного судьи, все спортсменки целеустремлённые и хорошо подготовленные.

Сергей Моор, главный судья турнира:

В связи с пандемией соревнования давно не проводили. Приятно, что приехали 7 команд из районов, не забывают наш вид спорта. Учебно-методический центр работает, чтобы в соревнованиях принимали участие большинство спортсменов. Крайние соревнования будут ещё в конце года. 20-го числа начинаем спартакиаду.

Победителей и призёров наградят кубком и грамотами. А ещё определят лучших игроков, которые войдут в сборную области и представят её на республиканских первенствах.

Алишер Ашимов

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