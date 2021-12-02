Приложение для лиц с особыми потребностями презентовали в СКО

Найти такой перечень на просторах интернета будет нелегко. В этом на собственном примере убедился и сам инициатор создания приложения Акжан Карим. Для поиска необходимой информации ему приходилось посещать несколько сайтов. На помощь приходило «сарафанное радио». Теперь же неудобства позади. Всё необходимое доступно в одном приложении.

Акжан Карим, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов «Ардос- жүрек»:



— Проблема такая, она уже назрела. К сожалению, не было такого информационного портала, где лица с инвалидностью могли получить актуальную информацию. Тем более пандемия нам показала, что данные люди оказались в информационном вакууме.

Возможно, при помощи этого приложения еще и быть в курсе событий. Разрабатывали портал так, чтобы заинтересовались им все категории лиц с особыми потребностями. Во вкладках приложения есть услуги доставки продуктов, различных онлайн-курсов. Кстати, последнее, многих участников презентации и привлекло.

Сандугаш Молдагалиева, студентка Kozybayev University:



— На просторах интернета не всегда можно найти то, что хочешь. Я еще не пользуюсь этим приложением. Но, думаю, скачать.

Приложение уже доступно для скачивания в «Play Markete». Пользователям «App Store» придётся немного подождать. Для тех, кому удобнее работать с компьютера, разрабатывают сайт. Версии будут на казахском и русском языках.

Акжан Карим, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов «Ардос- жүрек»:



— Данное приложение мы реализуем при поддержке фонда Евразии Центральной Азии, компании «Шеврон». Сегодня мы надеемся, что получим какие-то замечания, пожелания, чтобы приложение заработало еще лучше. Сейчас это просто демо-версия, чтобы показать людям как оно работает.



Сделали удобным приложение и для слабовидящих людей. Теперь им не придётся использовать специальные программы или просить помощи у других. Всего в области более 27 тысяч лиц с особыми потребностями.

Жанель Бисенбаева