Пожарные провели учебно-тренировочные сборы

В 18-ти этажном здании по адресу Жамбыла Жабаева, 49Б вспыхнул пожар. Причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в одной из квартир жилого комплекса. Пострадавших нет.

Такова легенда сценария учебно-тренировочных сборов спасателей. О возгорании квартиры председатель ОСИ незамедлительно сообщила ЧС-никам. Огнеборцы на место пожара прибыли за 7 минут. Очаг возгорания ликвидировали за 45 минут. Всего в спасательной операции задействовали 35 человек личного состава и 8 единиц техники. Спасатели отмечают, такие жилые комплексы относятся к зданиям повышенной этажности и работать в них очень сложно. К слову, с начала года в области произошло почти 700 пожаров.

Серик Шакабаев, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:



— В последнее время Петропавловск сильно развивается. Строятся много высокоэтажных домов. В связи с этим проводятся пожарно-тактические учения для отработки навыков как сотрудников департамента, так и жильцов данного дома по поведению в случае пожара.

Алишер Ашимов