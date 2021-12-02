Порядка 180 человек получили первую дозу «Комирнати» в первой городской поликлинике

Иммунизация — надёжное оружие от новых штаммов, считает Сапаргуль Уалихан. 24-летняя горожанка — учитель в декрете. Сейчас воспитывает годовалого малыша. В скором времени планирует выйти на работу, но для этого сначала хочет поставить вакцину.

Сапаргуль Уалихан, жительница г.Петропавловска:



— Преподаю в средних и старших классах. При возвращении на работу мне в любом случае придется вакцинироваться. Считаю, это необходимая процедура. Тем самым я укреплю иммунитет и огражу от вируса как своего ребенка, так и детей в классе.

А вот Екатерина Бессмертных не понаслышке знает о коварности этого вируса. Среди ее знакомых было много заболевших. Это и подтолкнуло ее поставить антиген.

Екатерина Бессмертных, студентка СК ППК:



— Некоторые одногруппники уже поставили прививки, и я тоже решилась на неё. Из заболевших у меня были одногруппники, я была контактной. У меня взяли ПЦР-тест, он был отрицательный. Я думаю, ставить вакцину подросткам правильно, так как они ведут активный образ жизни, мы ходим по торговым центрам, магазинам. Много раз замечала, что заходили без масок, хотя они должны быть. Безопасность превыше всего.

На сегодня медики первой поликлиники привили 180 человек. Это 118 подростков, 58 кормящих и одну беременную женщину. Врачи отмечают, количество желающих получить прививку увеличивается, потому как у «Комирнати» нет негативных побочных эффектов.

Светлана Давыдова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №1:



— После получения прививки в течение трех дней наши медработники обзванивают вакцинированных. На сегодня были только ожидаемые реакции в виде незначительного повышения температуры.

Всего в первую поликлинику поступило 516 доз американской вакцины. Здесь планируют иммунизировать около 4500 человек. Медицинский отвод выписывается только во время осмотра.

Светлана Давыдова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №1:



— Это хронические заболевания в стадии обострения, это иммунодепрессивные состояния, то есть ВИЧ-инфекция, и в каждом конкретном случае врач после осмотра дает медотвод.

Вообще каждый случай рассматривается индивидуально. Даже ВИЧ-инфицированные пациенты могут получить прививку при нулевой вирусной нагрузке.

Гюзель Закария