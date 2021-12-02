Ответы на впоросы: почему возникают проблемы с электронными платежами за проезд

Оплатил за себя, а рассчитался за двоих. На это горожане неоднократно жаловались в социальных сетях после очередной поездки в общественном транспорте. Представители компании «AlemPay» объясняют данный парадокс задолженностью самого плательщика. Говорят, если пассажир оплатил за поездку пустой картой, то она уходит в минус и списывает двойную оплату при следующем передвижении. А вот другая причина связана с недочетами системы, которая произошла в августе. Тогда и увеличился поток жалоб, говорят специалисты.

Сергей Цой, генеральный директор компании «AlemPay»:



— У нас проводились технические работы по обновлению, но, со стороны банка. Своевременно нас не предупредили, мы в свою очередь не подготовили свое оборудование к этим изменениям. В этот момент сбой проходил 2 дня. Мы все эти моменты устранили, причину выявили. Выпустили новое обновление. Все возвраты мы подали в банк и вернули деньги тем, у кого были излишние списания.

В день с такими жалобами обращались от 15 до 20 пассажиров. На сегодня, говорят специалисты, недоработки устранили. Но, при следующих подобных случаях они просят обращаться по номеру на обороте транспортной карты или же по адресу Жамбыла, 174. Тогда могут вернуть средства. Второй вопрос коснулся нового приложения. Оно работает неудобно, считают жители.

Сергей Цой, генеральный директор компании «AlemPay»:



— Думаем о том, чтобы сделать единый сайт «AlemPay». Его переработать и сделать так, чтобы в нем была возможность мобильной версии. Чтобы было также удобно им пользоваться с сотового телефона.



Выслушав выступления представителей компании «AlemPay», заместитель руководителя отдела ЖКХ поручил стопроцентно устранить неполадки и систематизировать оплату за проезд. Также объяснил, почему горожанам приходится долго выжидать свой маршрут на остановках.

Айдын Макенов, заместитель руководителя отдела ЖКХ и автомобильных дорог г.Петропавловска:



— Много водителей уволилось. Они нашли себе более подходящую работу. Затем повлияло и ограничение в движении общественного транспорта. Сейчас имеется 40% дефицит кадров. Поэтому у нас в настоящее время по двум маршрутам проблемы именно в интервалах движения.

Так, до пандемии в автопарке насчитывалось около 300 водителей, сейчас — вдвое меньше. Всего на городские маршруты выходят около 180 единиц транспорта. 100 машин в этом году обновили. В завершение отметили, что табло на остановках со временем прибытия автобусов заработает в следующем году. Его система устарела. Для обновления сейчас разыгрывают тендер.

Гюзель Закария