Около одного миллиона казахстанцев заразились COVID-19 с начала пандемии

Здравоохранение

23:04 2 Декабря 2021

Около одного миллиона казахстанцев заразились COVID-19 с начала пандемии. Большинство случаев приходится на города республиканского значения — Алматы и Нур-Султан. Там, кстати, как и во многих регионах страны, заболеваемость продолжает расти. Суточный прирост составляет свыше 750-ти новых фактов. Антилидером также остаётся столица — 130 положительных ПЦР-тестов.

Не отстаёт от темпов инфицирования и наш регион. Здесь за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 82-х человек. Большинство заболевших — жители областного центра. Следом идёт Кызылжарский район — 10 случаев. На два меньше зафиксировали в Есильском. По четыре заражённых в районах Магжана Жумабаева и Шал Акына. С нарастанием в области COVID-19 обнаружили почти у 33-х тысяч человек. Напомним, СК по-прежнему единственный регион, который находится в «красной» зоне.

Алишер Ашимов

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