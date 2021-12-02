Больше 40 тысяч казахстанских подростков привились от КВИ

Здравоохранение

23:04 2 Декабря 2021

Больше 40 тысяч казахстанских подростков привились от коронавируса. Это дети в возрасте от 12-ти до 18-ти лет. Во многих других странах эту категорию граждан уже вакцинировали и перешли к детям помладше. В Австрии, например, наплыв в прививочных пунктах из-за объявленного локдауна. В основном там родители, которые привели детей от 5-ти до 11-ти лет.

Эту же возрастную группу сейчас активно вакцинируют в Израиле. Так эпидемиологи надеются прервать цепочки заражения. К такому же решению пришли и власти Польши. А в Китае в начале осени стали прививать детей от трёх лет. И это уже дало результат. В инфекционных госпиталях сократилось количество детей в тяжёлом состоянии.

Алишер Ашимов

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