138 тысяч исследований провели в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы

Свыше млн 800 тысяч голов животных в СК прошли вакцинацию от особо опасных болезней. Прививка является самой эффективной защитой поголовья, отмечают ветеринары. Благодаря вакцинации в регионе снизилась заболеваемость бруцеллезом.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:



— По результатам исследований выявлено больного бруцеллёзом крупного рогатого скота 561 голова. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, это на 486 голов меньше. Уменьшилось и количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по бруцеллёзу КРС. Если в прошлом году было 12, то в этом 9.



Заболевший скот сдали на санитарный убой, в помещениях провели дезинфекцию, владельцы получили компенсации. Сейчас в 7 сёлах оздоровительные мероприятия завершили, но в Пеньково и Шаховском ограничения из-за бруцеллёза всё ещё не сняли. Большую работу проделали и по вакцинации против птичьего гриппа. Чтобы не повторился прошлогодний сценарий, 3 млн голов привили от опасного вируса.

Берик Альжанов, руководитель управления ветеринарии СКО:



— Следует отметить, что граждане должны ответственно относиться к ветеринарным мероприятиям, при приобретении или завозе молодняка птиц обязательно ставить в известность ветеринарную службу, которые проведут необходимые обработки.



В текущем году птичий грипп зарегистрирован в двух населённых пунктах. Входит в обязанности управления ветеринарии и организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек. На это выделили 61 млн тенге. С начала года отловили 14,5 тысяч собак и почти 500 кошек. Что касается продовольственной безопасности, в регионе с начала года провели более 300 рейдов по незаконному перемещению грузов, выявили 187 нарушений. Недобросовестные изготовители и поставщики получили штрафы на общую сумму свыше 6 млн тенге.

Марат Ибраев, руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:



— Лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы проведено более 138 тысяч. исследований. За 11 месяцев 2021 года мясо и всех видов и мясной продукции подвергнуто 106 633 туш мяса животных всех видов, 16 тонн рыбы, 40 тонн молока, 1,5 млн штук яиц.



В августе текущего года специалисты выявили несоответствие микробиологических показателей в мясе говядины от ИП «Мостовов». Опасную продукцию утилизировали. Нарушения устранили. А при выдаче ветеринарно-сопроводительных документов зарегистрировали 135 нарушений, наложили 23 дисциплинарных взыскания, одного специалиста уволили, ещё одного отстранили от права выдачи ветеринарно-сопроводительных документов.

Айгерим Мукашева