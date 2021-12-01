Спецвыпуск ко Дню Первого Президента 01.12.2021

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



— Традиционные фотографии Елбасы на полях СК. Их Нурсултан Абишевич делал с каждым рабочим приездом в регион. Ежегодно местные аграрии пытались удивить спеющим урожаем и тем самым добиться хороших показателей. Ведь именно наши сельскохозяйственные угодья имеют самое высокое качество почвы в стране, традиционно специализируется в аграрной сфере. Нередко это отмечал и сам Елбасы.

2018-ый год — крайний приезд Нурсултана Назарбаева в нашу область в качестве Президента страны. Тогда он дал ряд поручений по расширению аграрного потенциала путём внедрения научных достижений и цифровизации в сельское хозяйство. Спустя три года большинство аграриев, воспользовавшись революционными нововведениями, подняли своё предприятие на новые ступени развития. Как итог — автоматизация производства, строительство современных и умных ферм, приобретение передового оборудования. Сельхозтоваропроизводители трудятся в таких условиях, о которых еще 30 лет назад не могли и мечтать.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:



— Я помню, когда говорили, что не будет совхозов, колхозов. Мы не верили. Пришло время, действительно произошла приватизация. Я могу на примере своего хозяйства сказать, что в 90-ые годы 7,5 тысяч гектар сеяли, и кое-как управлялись на советской технике. Было 67 комбайнов, 100 с лишним тракторов. В 90-ые годы, когда я в Минкесерский совхоз приехал, там с Петропавловска привозили людей. Убирать хлеб не успевали.



С каждым днем табуны становились скромнее, посевные площади и объемы производства продукции сокращались. Североказахстанцы не знали, что делать с простаивающими фермами, где добыть корм, семена и горючее. Со «связанными руками» они не представляли, что будет дальше. «Вставать с колен» аграрный сектор региона начал лишь в начале нового тысячелетия. Годом ранее с рабочим визитом область посетил Нурсултан Назарбаев. Ознакомился он и с положением коммандитного товарищества Еркебулана Мамбетова. Тогда его предприятию было меньше года. Расцвет своего детища и в целом села аграрий всегда связывал с именем Первого Президента и его мощной государственной поддержкой.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:



— Благодаря развитию аграрного сектора с конца 90-ых годов государством были приняты решения — это послабления по налоговой ставке, открытие финансовых институтов. Мы сразу с первых дней почувствовали облегчение, и благодаря этому мы обновляли автопарк свой, улучшалась жизнь с того времени, развивалось сельское хозяйство.



Постепенно работа на полях закипела. Сейчас общая площадь сельскохозяйственных угодий предприятия «Мамбетов и К» — больше 30 тысяч гектаров, посевная площадь выросла почти в два раза. На смену устаревшим уборочным комплексам пришли новые современные марки. Значительно повысить показатели урожайности помогают и различные химические добавки. В нынешних условиях они пользуются большим спросом. Так, в Аккайынском районе ТОО “Токуши-Grain » в этом году запустили небольшой завод по изготовлению жидких минеральных удобрений. Обошлось производство товариществу в копеечку. 25 % от общей суммы выплачивает государство. Поддержка, а также мудрая и дальновидная политика Елбасы помогает развить аграрный сектор на должном уровне, говорит директор компании Жомарт Омаров.

Жомарт Омаров, директор ТОО «Токуши-Grain», Аккайынский район:



— Государство действительно даёт хорошую поддержку не только развитым, но и еще развивающимся предприятиям. Например, если закупить технику на 100 млн, государство оплатит ¼ его часть. В какой еще стране может оказываться такая существенная помощь. Поэтому мы должны пользоваться ей, а в ответ поднимать экономические показатели страны на международный уровень.



Жомарт Омаров отметил, что такую поддержку получить сегодня совсем нетрудно. Алгоритм знает каждый аграрий.

Жомарт Омаров, директор ТОО «Токуши-Grain», Аккайынский район:



— Прежде, чем получить субсидии, аким сельского округа должен подписать разрешение. Затем необходимо пойти в районную службу фитосанитарии, следом в терком, оттуда уже к заместителю акима района. Так было раньше, сейчас, конечно, всё упростили. Нужно только зайти на сайт «qoldau», и оставить там свои документы в электронном виде.

Регион, который раньше отдавал приоритет исключительно зерновым культурам, сегодня признан лучшим в стране по выращиванию рапса, льна и подсолнечника. Однако, аграрная отрасль не должна стоять на уровне источника сырья. Надо уметь перерабатывать как зерно, так и мясо КРС.Такую задачу Елбасы поставил еще 7 лет назад во время рабочей поездки в наш регион.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

— Специально по переработке мы сделали программу, мяса, молока, а на юге овощей и фруктов. Мы вам животноводство внедряем конкретно. Сколько государством потрачено денег, чтобы все это купить. Это нужно сохранить, увеличить и самим воспроизводить. Пора начинать продавать мясо. Конечно, легче посеял-убрал, но в животноводстве круглый год есть работа. Все обратите внимание на переработку. Со своей стороны я выход товарам открываю. Сейчас китайцы будут покупать пшеницу. Второго ноября мы открываем дорогу через Иран в Персидский залив. Ежегодно Иран закупает нашу пшеницу, и в ней нуждается весь Персидский залив.

Эти задачи местные аграрии могут с уверенностью сказать, что выполнили. Свидетельствуют тому и цифры. Только за 10 месяцев 2021 года в сферу сельского хозяйства привлекли 132 млрд тенге инвестиций. Строят 16 современных молочно-товарных ферм на 9 тыс. голов КРС, откормочную площадку на 13 тысяч. Возводят две птицефабрики, 3 предприятия по разведению племенных овец. Это уже реальные показатели…. Которые, в 90-ых годах для аграриев казались невыполнимыми.

Жанель Бисенбаева

Первый Президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев сыграл большую роль в становлении молодого государства и авторитета на мировой арене. Важным достижением за годы независимости стало то, что мы смогли создать единую казахстанскую нацию. Укрепление межэтнического и межконфессионального согласия стало приоритетной задачей для нового и современного государства. Проделанная работа Елбасы в этом направлении дала свои плоды. Сегодня под открытым и мирным небом Казахстана живут представители более 150-ти этносов и 18-ти различных конфессий.

Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК – Елбасы:



— По казахской земле прошли все мировые религии, поэтому нам чужды нетерпимость или религиозный фанатизм. Эта духовная традиция, эта открытость Божьему слову в любом обрамлении — одна из важнейших основ межконфессионального согласия в Казахстане. Мы известны миру своей толерантностью, межэтническим, межконфессиональным согласием и диалогом.



Мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость — эти принципы легли в основу нашей национальной политики за годы независимости. Сегодня казахстанское общество на мировой арене является примером единства и толерантности. Большая роль в этом отводится Ассамблее народа Казахстана. Это уникальный общественный институт, благодаря которому представители даже самых малочисленных этносов, живя в Казахстане, получили возможность сохранить свои традиции, культуру и язык. Она способствует укреплению и возрождению национальных культур, языков и традиций казахстанского народа. Иными словами, ассамблея принимает активное участие в решении актуальных задач национальной политики.

Гулбахша Мусабаева, председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq»:



— В декабре 1992 года Первый Президент — Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев пригласил представителей различных этносов, проживающих на территории Казахстана, чтобы поделиться с очень важной идеей — объединение национальностей, которые жили при Советском Союзе на территории Казахстана. Потому что, в этот период началась тенденция, когда многие переехали в годы репрессии на свою историческую Родину. В это время в обществе в силу экономического кризиса начали появляться различные столкновения. И, чтобы не сыграть на почве межэтники, он поделился с идеей — создание АНК.



Она создавалась как принципиально новый институт гражданского общества, не имевший на тот момент нигде аналогов. Внутриполитическая стабильность, взаимное доверие и уважение многочисленных этносов стали приоритетами государства.

Гулбахша Мусабаева, председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq»:



— В истории говорят: «Кто делает историю: народ или личность?». На мой взгляд, очень многое зависит от личности. В становлении и развитии АНК год за годом, от сессии до сессии всегда шла новая мысль, идея на основе тех политических, экономических событий, которые происходили в мире, чтобы эти идеи всё больше укрепляли наши национальности. И одной из них в истории Ассамблеи стало принятие доктрины национального единства, которая была принята на сессии АНК. В её основе главный принцип — основа экономической и политической стабильности.

Ежегодно в столице проходят сессии Ассамблеи, куда съезжаются делегаты со всех уголков республики. Педагоги, студенты, общественные деятели, ветераны Ассамблеи и многие другие отмечаю уникальность и значимость общественного института. Сегодня в стране функционируют более 30-ти Домов дружбы. Один из них находится в СК. Его структура насчитывает 20 этнокультурных объединений. Это казахи, украИнцы, беларусы, азербайджанцы и другие.

Чингиз Курбанов, председатель Северо-Казахстанского областного центра азербайджанской культуры»:



— С момента образования мы активно изучали свой родной язык, культуру, обычаи и традиции азербайджанского народа. Это всё благодаря нашему Первому Президенту РК. Азербайджанцы, как и другие этносы, проживающие в Казахстане, имеют равные права, возможности и условия. Сегодня азербайджанцы работают во всех сферах деятельности развития государства. Задачи, которые были поставлены нашим Елбасы, всегда претворяли в жизнь с большим воодушевлением.

Эльвира Ковзель, председатель Северо-Казахстанского немецкого культурного центра «Видергебурт»:



— Ежегодно на очередных сессиях Нурсултан Назарбаев выступал с поручениями к членам АНК, ставил новые задачи. Каждая сессия Ассамблеи открывала для нас новую страничку в истории нашей страны. Являясь представителем СК АНК, я всегда с гордостью говорю, что Казахстан — это территория мира, добра и взаимопонимания.

Рашбиль Евдаев, председатель еврейского культурного центра:



— Это были трудные времена. Народ должен был верить в своего президента. Народ в него поверил. Сегодня лучше Казахстана среди СНГ нет. Когда мы ездим на сессии Ассамблеи, какое оживление там… Все народности с такой аурой, настроением встречаются… Больше ничего не надо.



За 30 лет наша страна стала сильным, независимым и процветающем государством. Судьба привела в Казахстан представителей разных этносов из разных стран, который стал для них родным домом.

Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК – Елбасы:



— Сегодня же мы сплочены так, как никогда ранее в своей истории. Нас объединяет наша ответственность за судьбу страны, энергия созидания и любовь к родной земле! Единство народа позволяет нам максимально эффективно преодолевать любые выпавшие на нашу долю испытания. И пока мы бережно храним эту главную ценность нашей Независимости, история наших побед будет продолжаться.



Алишер Ашимов

Эти кадры сделаны 13 лет назад. Североказахстанцы в ожидании увидеть тогда еще главу государства — Нурсултана Назарбаева. Президентский кортеж остановился возле исторического комплекса. С букетом красных роз под апплодисменты собравшихся Нурсултан Абишевич идёт к главному памятнику — скачущему на коне Абылаю. Прибыл Президент в августе 2008-го в наш край, чтобы принять участие в открытии значимого исторического объекта — музейного комплекса, посвящённого Великому правителю.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:



-Дорогие земляки, соотечественники! Сегодня — хороший день для жителей области и города. Открывается замечательный памятник, достопримечательность Вашего города и всего Казахстана.



После диалога о серьезном с привычным всем юмором Елбасы отправился на экскурсию во внутрь. Там его ждала Асемгуль Кыдбекова. Она должна была провести экскурсию прибывшим делегатам. Специалист помнит этот летний день в мелких деталях. Первая встреча с Президентом была волнительной настолько, что молодая Асемгуль забыла самое обычное слово — «музей».

Асемгуль Кыдбекова, заместитель директора музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:



— Внутри не было ни единой души, весь народ сосредоточился снаружи. А я в музее одна, наедине с собой. Я испытывала сильное волнение, страх, даже ужас. Не могла представить, как я проведу экскурсию за 5 минут. И вот Президент входит вовнутрь, его сильный взгляд пронзил меня настолько, что я забыла, где я нахожусь. Но не прошло и минуты, как все волнение пропало. Нурсултан Абишевич протянул руку, поздоровался и улыбнулся. Отчего появилась лёгкость на душе, и я начала рассказывать про каждый экспонат.

Так, пятиминутная экскурсия затянулась на 25 минут. Асемгуль Ергалиевна вспоминает, как Нурсултан Абишевич останавливался перед каждой инсталляцией. В его глазах пылал интерес к исторической личности. Своей загадочностью заманило это черно-белое полотно.

Асемгуль Кыдбекова, заместитель директора музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:



— В первую очередь Елбасы обратил внимание на эти изображения и спросил, какой смысл в них кроется. Тогда я ответила, что эти с виду обычные рисунки хранят в себе глубокий посыл. Здесь изображена трагедия матерей, жен и сестер, которые потеряли своих сыновей, мужей и братьев в борьбе с джунгарами, впоследствии — джута. Их всех терзал вопрос, останемся ли мы как нация, выживет ли казахский этнос. Ведь тогда нация находилась на грани вымирания.



После Асемгуль Кыдбекова рассказала, что в те времена казахи нуждались в сильном лидере. Им и оказался Абылай хан, который объединил все три жуза и отвоевал земли у обидчиков. Сейчас, проводя параллель, экскурсовод отметила схожесть Абылая и Нурсултана Назарбаева.

Асемгуль Кыдбекова, заместитель директора музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:



— Ему удалось свершить давнюю мечту Абылай хана — создать государственность, объединить казахов под единым знаменем. Сегодня наши дети могут изучать историю родной страны и имеют безграничные возможности. Мы, в свою очередь, как хранители истории прививаем нашим детям любовь к Родине, к языку и традициям. Говорим о подвигах наших предков.



Сейчас в «Белом доме» Абылай хана — так его называли прежде, не проходит и дня без посетителей. Проводятся различные выставки, экскурсии, а сегодня — круглый стол с участием будущих педагогов. Им поведали о роли Первого Президента в восстановлении целого пласта истории, возрождения казахской независимости.

Так, эмоционально, с гордостью Назира Абдраманова читает стих на родном языке. Она считает, что одно из достижений Президента — воскрешение исторических объектов.

Назира Абдраманова, учащаяся Высшего колледжа им. М. Жумабаева:



— Резиденция была отреставрирована под началом Нурсултана Абишевича. Эти стены служат примером для нас. Они рассказывают о тяжёлых годах, просвещают и не дают забыть наши корни. Как будущий учитель начальных классов, я считаю, что это место взрастит еще несколько поколений.



Для Асем Кожахметовой это место — отличная площадка для размышлений. Это доказательство того, как за короткое время стране удалось развить каждую отрасль — от экономики до культуры спорта. В этом велика роль Первого Президента, считает активистка.

Асем Кожахметова, член Парламента Высшего колледжа им.М. Жумабаева:



— Нурсултан Абишевич, безусловно, внес огромную пользу нашему государству. Он дал ему независимость, развил его в течение такого короткого срока — за 30 лет. Он сформировал огромную базу и фундамент нашей стране.



Стоит отметить, что резиденцию построили указом Екатерины II для Султана Абылая в 1763 году. За 250-летнюю историю здание претерпевало изменения, служило лазаретом, после — военным отделением. Только 2005 году историки доказали принадлежность этого сооружения хану Абылаю и принялись за реставрацию и поиск артефактов.

Гюзель Закария

День Первого Президента Республики Казахстан отмечается с 2012-го года. Эту дату выбрали неслучайно — именно в этот день в 1991 году Нурсултана Назарбаева избрали на пост президента Казахской ССР, а уже через две недели стал он главой независимого Казахстана.

Зал Первого Президента в историко-краеведческом музее — ровесник государственного праздника. На протяжении 9 лет здесь погружают гостей в богатую историю жизни страны и лидера нации. Экспонатов насчитывается столько, что и не счесть. От детства, студенческих лет и трудовой деятельности Нурсултана Назарбаева мы переносимся к главным событиям республиканского и международного значения страны.

Хорошие знания, широкий кругозор, отличная физическая подготовка, которую обеспечивали занятия борьбой — всё это отличало Нурсултана Назарбаева и в школе, и в годы работы на металлургическом комбинате. А его стремление всегда быть лидером, способность увлечь людей и вести их за собой привели к успехам в партийной работе. Об интересных фактах из биографии Назарбаева рассказывает специалист по организации экспозиций и выставок Айсулу Сарсенова.

Айсулу Сарсенова, специалист по организации экспозиций и выставок областного историко-краеведческого музея:



— Здесь имеется шежире Н.А.Назарбаева. Елбасы знает свою родословную до 12 колена. Так же в экспозиции, где отображена учеба Елбасы, мы показываем табель успеваемости. То есть это является образцом для подражания подрастающему поколению. Учащиеся, студенты они интересуются его оценками. Также очень много здесь книг Н.Назарбаева, которые тоже привлекают внимание.



Роль Нурсултана Назарбаева в становлении Независимого Казахстана, страны, где в мире и согласии проживают более 130 национальностей, трудно недооценить. События республиканского и международного масштаба отображены на тематических разделах, уникальных документах и экспонатах — принятие государственной символики, провозглашение Конституции, Форумы, выставка ЭКСПО, казахстанцы, покорившие зарубежную публику. Время проходит в зале быстро.

Жаксылык Нагуманов, старший инспектор ДП СКО:



— Хотелось бы поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником! Сегодня мы узнали много о сложном пути становления нашего президента. Роль нашего Елбасы в становлении государства огромна. На нас, как на сотрудников полиции, возложена огромная задача по обеспечению общественного порядка, охране граждан и пресечению преступности.



1 декабря для всех казахстанцев является выходым днем. В честь праздника в том уникальном зале областного историко-краеведческого музея проводятся культурно-массовые мероприятия, главная цель которых — укрепление мира и согласия в стране.

Анастасия Кузнецова

В день Первого Президента Республики Казахстан в нашей области открыли лыжный сезон. Организовали традиционный массовый забег. Он проходит в регионе 10-ый год с 2012-го. Тогда в стране впервые отметили день Елбасы.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:



— Для нашего региона стало доброй традицией в этот день проводить массовое спортивное мероприятие. Североказахстанцы любят и зиму, и зимние виды спорта. Рад сегодня приветствовать участников разных возрастов.



Перед забегом — обязательная разминка и проверка снаряжения. Без этого на лыжню не выходят, говорит Виталий Пенкин. Со спортом мужчина всегда был на «ты», но на любительском уровне. 5 лет назад поучаствовал в Президентском многоборье. И выиграл чемпионат сначала Казахстана, а потом и мира. Лыжи для Виталия — отличная тренировка на выносливость. Катается вот уже 25 лет.

Виталий Пенкин, участник лыжного забега:



— В детстве всегда нравился лыжный спорт, лыжные гонки. Лыжи прививают выносливость и закаляют хорошо. Как есть возможность, в выходные и среди недели стараюсь ехать, потому что очень нравится. Лыжи очень полезны для здоровья. Зиму катаешься, потом вообще не болеешь.



Начнут забег с масс-старта. Бегут все разом и мужчины, и женщины, независимо от возраста и физической подготовки.

Проедут североказахстанцы один круг — это километр. Дистанция такая же, как и в предыдущие годы. Единственное отличие — в этот раз добавили один спуск и подъём.

Владимир Щербаков, главный судья:



— В этот день мы каждый год проводим массовый забег на лыжах. Участвуют коллективы общеобразовательных школ, колледжей, спортшколы и общественность Петропавловска. Заявки подали около 200 человек.



Победителей нет. Каждый финишировавший получил грамоту. А ещё хорошее настроение и заряд энергии, говорят участники забега.

— Сегодня у меня была первая лыжная гонка, открытие сезона. Правда, не то, что хотел. Раньше я прибегал в числе первых. А сегодня не решил рисковать, всё-таки первая гонка, не тренировался. Шикарный забег у нас сегодня. Всех призываем к спорту.



— Часто бегаете?



— Не часто, но учитель физкультуры школа №26. Призываем всех детей, чтобы были спортсменами и шли к победе.



— Здорово, конечно, выйти на лыжи — это всегда праздник. И потом всю долгую зиму кататься на лыжах — это же здорово. Сейчас побежим гонку сильнейших.



А это 5 км. В гонке сильнейших будет 4 подъёма и столько же спусков. Призеры получат медали.

Айгерим Мукашева