В Петропавловске в результате ДТП пострадали три человека

29 ноября около 15:30 ч. на объездной дороге Петропавловска столкнулись автомашины «ВАЗ 21093» и «Toyota Camry». На место происшествия вызвали бригаду ДЧС и 3 кареты скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое: 42-летний водитель «ВАЗа» и его 36-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу, 28-летнего водителя «Тойоты» после оказания медпомощи отпустили домой. В настоящее время по факту ДТП проводится дознание, в рамках которого назначен ряд необходимых экспертиз.

У водителей взяли забор крови для установления состояния опьянения. Для принятия процессуального решения материалы дела переданы в отдел административной полиции УП г.Петропавловска. Стражи порядка призывают всех участников дорожного движения не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию, обязательно использовать ремни безопасности и не отвлекаться за рулем на телефонные звонки и сообщения. Из-за гололеда необходимо быть предельно бдительными и пешеходам. За 10 месяцев на дорогах области зарегистрировано 151 ДТП, в результате которых 28 человек погибли и 206 получили ранения. За управление автотранспортом в нетрезвом виде задержали около тысячи водителей.

Айгерим Мукашева