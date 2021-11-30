«Семь столпов государственности» обсудили нуротановцы в СКО

Чтить и ценить государственность, беречь как зеницу ока. Об этом первый пункт свода принципов «Семи столпов государственности». Долг каждого казахстанца, считает Елбасы, уважать и воздавать должное великой истории нашей страны. Независимость Казахстана — за это боролись наши предки, и об этом мечтал народ долгие годы, отмечает заместитель председателя городского совета ветеранов Имангали Татваев.

Имангали Татваев, заместитель председателя совета ветеранов г.Петропавловска:



— РК входит в ряд международных авторитетных организаций, таких как ОНН, Всемирная организация труда, ВОЗ. Это говорит о том, что наша страна признана мировых сообществом. Наша задача -эту независимость сохранить, созидать.

Единство и согласие — незыблемая основа государственности. Это второй столп. Елбасы отмечает, этническое многообразие стало большим преимуществом народа. И сейчас спустя 30 лет заметны реальные плоды проводившейся взвешенной политики по сохранению и укреплению согласия и единства.

Гулбахша Мусабаева, член СКОФ Ассамблеи народа Казахстана:



— Потому что именно тогда в начале 90-ых годов очень много было межэтнических конфликтов в постсоветских республиках. Эта идея первого Президента на форму 1992 года в Алматы о создании такого института сейчас стала узнаваемой во всем мире. АНК, единство и согласие между этносами и религиями — это сейчас казахстанский бренд.

Бесценное наследие предков и достояние народа. Это о земле. Каждая война в истории наших предков велась для защиты земли и страны. История человечества показывает, как спорные территории приводят к кровопролитию и войнам. Наш общий долг и обязанность — быть достойными наследниками своих предков, беречь и защищать Родину, сохранить для потомков и будущих поколений, отмечает Нурсултан Назарбаев. А ключом к благополучию Елбасы назвал стремление к знаниям и трудолюбие. Этот столп государственности — наставление для молодёжи. В сознании подрастающего поколения нужно закрепить, что только честный труд позволит человеку достичь желаемой цели.

Биржан Кудайбергенов, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:



— Данный документ является основоположным в рамках развития нашей страны. По моему мнению, это своего рода наказ молодым людям, т.е. нам, которые будут продолжать развитие нашей страны в предстоящее десятилетие.

И не забывать при этом о семье и традициях. Оттуда идут истоки истинного патриотизма, говорят собравшиеся. Ослабление института семьи и забвение традиций — прямая дорога к утрате государственности.

Айгерим Мукашева