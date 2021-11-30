Почётные ветераны труда вакцинировались от Covid-19

Сотни заболевших, среди них есть и летальные исходы. Ежедневная статистика эпидситуации в регионе, конечно, устрашает. Тяжелее, когда с опасным вирусом столкнулся знакомый тебе человек. Так было у супругов Вилиоры и Бронислава Сеховых. Коронавирус унёс жизнь нескольких их коллег из совета ветеранов. Пенсионеры не успели защитить себя от инфекции, потому болезнь их протекала в тяжелых формах. Это окончательно убедило супругов поставить себе антиген. До иммунизации их окружали некоторые сомнения.

Вилиора Сехова, жительница г. Петропавловска:



— Сомневались, боялись. У меня, тем более, кроме этого много болячек. Поэтому я советовалась с врачом, спрашивала, можно ли это делать, нельзя. Конечно, не сразу пришли к такому.

Рассеялось сомнение и с загруженностью работы дочери супругов. Трудится она медиком в одной из городских поликлиник. Из-за нестабильной эпидситуации девушка практически не бывает дома. Тогда Вилиора и Бронислав начали мыслить масштабнее и пришли к выводу, что переломить ситуацию можно лишь поставив вакцину.

Вилиора Сехова, жительница г. Петропавловска:



— По телевизору ведь такие страсти говорят, в газете. И всё это разобщилось уже второй год. У нас дочь — врач -педиатр. Она всё время с детьми и на приёме больные дети, и на вызовах. Сын привился, дочь привилась. Просто такая обстановка, что сама заставляет выйти из этой ситуации, наконец.

Кстати, Вилиора Александровна тоже медицинский работник по профессии. Проработала врачом в ж/д больнице больше 40 лет. Был предан и ответственен перед своим делом и Бронислав Петрович. Он половину своей жизни руководил движением поездов. Так, работа, объединяющая одну сферу, и связала супругов. С тех пор, а это около 60-ти лет, семейная пара принимает решения вместе. Как и то, следуют ли им поставить антиген.

Бронислав Сехов, житель г. Петропавловска:



— Мы долго думали над этим, долго принимали решение. Вот уже полтора года прошло с пандемии. Всё не хотели, боялись. Мне 85, ей 82. Мало ли , что может быть. Долго колебались и приняли решение в октябре.

Поставили супруги китайский антиген «Vero Cell». После прививки чувствовали себя хорошо, не было никаких побочных эффектов, говорят пенсионеры. Потому семейная пара призывает североказахстанцев не бояться и скорее обезопасить себя от опасного вируса.

Жанель Бисенбаева