Музыкально-поэтический вечер «Елбасы және Тәуелсіздік» прошел в библиотеке им.Шухова

Как много песен и стихов, которые стоит вспомнить, как много творцов и людей, заслуживших признание. Сегодня в библиотеке имени Шухова собрались руководители этнокультурных объединений, преподаватели и учащиеся, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители литературно-музыкального клуба «Сана». Говорят о духовном наследии, о жизни независимой страны и заслугах Первого Президента.

Сагындык Салмурзин, научный сотрудник областного историко-краеведческого музея, член литературно-музыкального клуба «Сана»:



— Клуб «Сана» в переводе означает «Разум». Это издавна свободная добровольная организация стихийно образуется из самих же читателей в 2 направлениях — литературном и музыкальном. Поэтому сколько у нас здесь есть ценностей духовных, музыкальных, литературных, мы пытаемся обсудить, показать новое, показать забытое старое. И вот по программе «Рухани Жангыру» мы ведем исследовательскую работу, стараемся эти ценности передать молодежи.

И в руках молодежи эти ценности оживают и приобретают новую силу. Сегодня состоялась презентация сборника стихов «Отай Жарық Отынагаш» журналиста Зейноллы Акимжанова. Электронную версию произведения разработал поэт Самрат Кускенов.

Самрат Кускенов, член литературно-музыкального клуба «Sana»:



— У Зейноллы Акимжанова была книга «Жерұйық», стихи, опубликованные в газете «Soltüstik Qazaqstan». Мы собрали материалы, собранные супругой Галией Уахитовной. Таким образом, мы выпустили сборник стихов.

В литературно-музыкальном клубе «Sana» около 20 активистов. Желающих пополнить их ряды становится все больше. Так же, как и новых инициатив. В планах у клуба ещё много произведений, выдающихся лиц и волнующих тем, о которых должны знать.

Анастасия Кузнецова