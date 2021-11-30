Бюджет СКО на следующие 3 года обсудили в маслихате

Наталья Дышкант, руководитель управления финансов СКО:



— На 2022-2024 годы объём бюджетных субвенций из республиканского бюджета составляют 2022 год — 141 млрд 129 млн тенге. И прогноз на 2023 — 143 млрд 216 млн, 2024 год — 143 млрд 162 млн тенге.

На сферу образования в следующем году выделят 68 млрд тенге, на здравоохранение больше 2 млрд. Сумма последнего небольшая, потому что большую часть расходов берет на себя фонд обязательного медстрахования.

Наталья Дышкант, руководитель управления финансов СКО:



— В базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера, которые ранее финансировались за счёт целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета абсолютными суммами. В 2022 году 24 млрд 643 млн тенге, в 2023 году — 24 млрд 671 млн тенге, 2024 — 24 млрд 699 млн тенге.

На сферу соцзащиты в 2022 году выделят 7 млрд тенге, на культуру — почти 4 млрд тенге, на полмлрд больше пойдёт на развитие физической культуры и спорта.

Айгерим Мукашева