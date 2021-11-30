321 североказахстанец получил финансирование на открытие собственного дела с начала года

Весной этого года в рамках проекта «Бастау Бизнес» Талгат Токтамысов дистанционно обучился и освоил азы предпринимательства. Успешно защитив свой бизнес-план, мужчина получил безвозвратный грант почти в 600 тысяч тенге. Через некоторое время взял ещё кредит под залог недвижимости в 5 млн тенге. На полученные средства Талгат приобрёл 70 голов скота, строительные материалы и корма.

Талгат Токтамысов-предприниматель, Кызылжарский район:

— Собираюсь разводить овец гиссарской породы. На севере они не так распространены. Планирую увеличить поголовье до 300 голов.

Такой поддержкой может воспользоваться любой предприниматель. Для этого необходимо быть выпускником проекта «Бастау-Бизнес» или уже иметь собственное дело. В настоящее время существует микрофинансовая организация при областной Палате предпринимателей. Бизнесменам там выдают кредиты под 6% на сумму более 7 млн тенге, городскому населению — до 19 миллионов.

Тимур Искаков, и.о. директора микрофинансовой организации «Атамекен Кызылжар»:



—В основном заявки идут на развитие животноводства. По этим проектам мы кредитуем максимум 84 месяца, предоставляем рассрочку по платежам до 12 месяцев. Животноводство мы делим на две программы: приобретение скота и кормов для него.

В настоящее время в каждом районе функционируют центры нефинансовой поддержки предпринимателей. Здесь специалисты помогают начать свой бизнес. С начала года в данных организациях получили услуги порядка 2700 граждан. Им оказали более 9,5 тысяч консультаций. Больше всего — 70 % обращаются по вопросам механизмов господдержки, 14 % — по линии консультационных услуг по открытию и ведению бизнеса.

Диана Салихова