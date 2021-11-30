18 студентов-педагогов вакцинировали в Высшем колледже им. М. Жумабаева

Шестнадцатилетняя Яна — студентка второго курса. Уже сейчас девушка практикуется в начальных классах, находится в в тесном контакте с учащимися. Потому считает, в первую очередь иммунизироваться должны именно студенты-педагоги.

Яна Бобык, студентка Высшего колледжа им.М.Жумабаева:



— Потому что они часто контактируют с детьми, проводят занятия и не должны болеть коронавирусом. Сейчас я чувствую себя хорошо, плечо не болит. У меня никто не болел коронавирусом в семье, мои родители сразу привились.

Также как и Яна на иммунизацию пришли ещё 17 студентов. В колледже это первый день прививочной кампании среди несовершеннолетних. Прививаются ребята и самостоятельно, по месту прикрепления к поликлинике. Таких уже здесь шестеро.

Татьяна Калмыкова, заведующая отделением начального образования Высшего колледжа им. М Жумабаева:



— У нас была проведена работа со стороны поликлиники. Врачи больницы выступили перед родителями. Сейчас они обдумывают данный вопрос и дают свое согласие. Студенты у нас обучаются на базе 9-го и 11-го классов. Все студенты, которым 18 и более лет, привиты на 100%.

Всего в колледже обучаются около 1500 человек, 603 из них — лица, которым нет 18 лет. Прививает учащихся мобильная группа из первой поликлиники.

Светлана Давыдова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №1:



— До этого мы вакцинировали детей в школе гимназии «БЭСТ», в школе №10 и в других учебных заведениях. В поликлинике начата вакцинация с 19 ноября. Провакцинированы 97 подростков, одна беременная женщина. А всего 162 человека, остальные женщины — кормящие.

Напомним, для вакцинации беременных, кормящих и несовершеннолетних в СК прибыло 33 тысячи доз «Комирнати». На сегодня им привили 2226 человек, из них — 1690 подростков от 12 до 18 лет.

Гюзель Закария