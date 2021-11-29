В школах СКО видеокамеры подключают к ЦОУ

Полицейские продолжают работу по укреплению рычагов профилактики преступлений и правонарушений в школах. Алгоритмы обеспечения правопорядка в учебных заведениях и в общественных местах они продемонстрировали экспертам. В школе № 8 в две смены обучаются почти 1300 учащихся. Кроме участкового инспектора ювенальной полиции и педагогического коллектива безопасность детей обеспечивает система виденаблюдения. Из 80 камер изображение с двух десятков выведено в Центр оперативного управления городской полиции. Также в фойе школы оборудована «тревожная кнопка»: в случае опасности за считанные минуты к зданию прибудут, как экипаж охранного формирования, так и полицейские.

Сайран Саркенов, старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Данная школа у нас подключена к Центру оперативного управления. В данной школе имеется турникет, также в школе установлена «тревожная кнопка». В случае сигнала произойдет оперативное реагирование сотрудниками полиции и охранными формированиями. В СКО во всех школах установлены камеры видеонаблюдения. В настоящее время идет процесс подключения всех школ ЦОУ.

Алишер Ашимов