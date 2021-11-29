В городской поликлинике №2 около 200 человек получили вакцину «Comirnaty»

Дмитрию Федорченко — 15 лет. В этом году от коронавируса скончалась его бабушка. Это горе стало уроком для всех членов семьи. Поэтому, чтобы защитить себя и своих близких от болезни, подросток пришел сегодня в поликлинику провакцинироваться.

Дмитрий Федорченко:

— Бабушка съездила в Алматы и потом приехала сюда в город. Потом ей стало плохо и попала в больницу. 5 дней и она умерла. Я считаю, что вакцину нужно ставить каждому человеку, чтобы спастись от коронавируса.



В его семье привились все. А вот одноклассники боятся, говорит Дмитрий. Раньше он сам не горел желанием поставить вакцину, но из-за смерти близкого человека все сомнения ушли в сторону. Сопровождала сегодня юношу его мама.

Елена Федорченко, жительница г.Петропавловска:

— Мы с ним разговаривали. Он сначала отказывался, а потом согласился. Смотря на то, что у нас вот в городе творится. Мы с сыном разговаривали, он говорит: «Мама, я буду ставить», потому что я не хочу, как бабушка…



Вакцинация во 2 городской поликлинике стартовала 18 ноября. На сегодня вакцину там получили 150 подростков, 3 беременных женщины и 21 кормящая. Медики говорят, за это время острых реакций после вакцинации у пациентов не наблюдалось.

Галина Лукашевич, врач-инфекционист городской поликлиники №2:

— На прививку обязательно должна быть реакция. Это местные реакции — поболит рука, небольшая гиперемия, но за привившимися обязательно ведется наблюдение. После прививки они обаятельно 30 минут здесь сидят и потом еще в течение 3 дней на обзвоне постоянно.



Если всё же появилась острая реакция на вакцину, медики рекомендуют незамедлительно обратиться за помощью в поликлинику или участковому врачу. Примут вне очереди. Прививочный кабинет работает с 8.00 утра до 20.00 часов вечера в будни и с 9.00 до 17.00 часов в выходные дни.

Анастасия Кузнецова