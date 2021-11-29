В Петропавловске прошел международный айтыс

— Люблю айтыс. Его жанр — одно из богатых наследий казахского искусства.



— Мы ждали этот день, чтобы прийти на айтыс. Уверенна, что будут незабываемые эмоции и выступления.



Ожидания североказахстанцев превзошли себя уже с выходом первых конкурсантов. Занавес международного турнира открыли гости из Костанайской и Восточно-Казахстанской областей. Серик Куанган — акын, родившийся на земле великого Абая. Изюминкой выступления мужчины стало использование юмора. Таким образом можно разрядить обстановку в зале, говорит акын.

А вот Айбек Калиев в своём выступлении затронул актуальные проблемы общества. Одна из важнейших — пандемия, с которой весь мир, в том числе и Казахстан, живет уже почти 2 года. На двухструнном инструменте Айбек смог донести, что справиться с опасной болезнью можно лишь сплотившись.

Айбек Калиев, акын, Костанайская область:



— Первым выступать всегда сложнее. Но, когда видишь довольные лица зрителей, аплодисменты, это мотивирует выступить на высшем уровене. В своих словах я призываю народ к единству, только оно поможет нам выйти из любой кризисной ситуации.



В этом творческом состязании выступили гости и из других стран. Воспеть на домбре то, что желает и требует душа, в СК прибыли из Монголии, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

Хавдолла Бейсхан представлял Монголию. Зрителей зацепил звонкий голос поэта. Покорило сердца публики и смысл каждого предложения, воспетого устами Хавдоллы.



Хавдолла Бейсхан, акын, Республика Монголия:



— В своём выступлении я пытался донести до зрителей проблему иммиграции. К сожалению, оставить своих родных и переехать в другую страну сейчас трудно. Я знаю, что СК — очень благоприятный регион. Сюда люди приезжают по различным программам. Однако, трудности все же некоторые испытывают. И о них шла речь в моем выступлении.



Всего на международном конкурсе «Тәуелсіздік-балалар аманаты» выступили 16 поэтов-импровизаторов. По итогам состязания Гран-при завоевала гостья из столицы — Асем Ережеевна. Первое место у Хавдоллы Бейсхан, второе почётное у североказахстанца Жаркына Жупархана. Бронзу разделили 3 конкурсанта. Всем призёрам вручили денежные призы.

Жанель Бисенбаева