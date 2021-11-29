Североказахстанка о проведённых днях в реанимации: «Пытались перевести с кислородной маски на канюли. Я их не потянула».

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22:30 29 Ноября 2021

Не обошёл стороной коронавирус 60-летнюю Анну Кейм. Североказахстанка не могла представить, что столкнётся лицом к лицу с вирусом. Женщина заразилась от своей коллеги. Почувствовала себя плохо Анна Анатольевна в мае этого года и сразу обратилась в больницу. К счастью, сделала это вовремя.

Анна Кейм, жительница г.Петропавловска:

Девушка, которая меня принимала была в шоке. Сатурация 67. Она вызвала скорую, потому что это было очень критично. Меня увезли в 3-ю городскую больницу. Там меня сначала положили в интенсивную терапию, а через несколько часов меня перевели в реанимацию. Там я лежала 8 суток. На 6-ые сутки меня попытались перевести с кислородной маски на канюли. Но, я их не потянула. Ещё двое суток я находилась в реанимации.

Страшная обстановка в отделениях заставляет задумываться о многом и готовиться к худшему. Каждый день здесь новые пациенты, а ранее поступивших переводят в другие отделения. Врачи днём и ночью борются за каждую жизнь. «Наблюдая за ними, ты не знаешь, чего ожидать», — рассказывает Анна Кейм.

Анна Кейм, жительница г.Петропавловска:

Лежала со мной в реанимации бабушка. Она — бывший медик. Переносила болезнь очень тяжело. Несколько раз я слышала, когда санитары говорили, что идут в морг. Ну, простите, в морг — не чай пить. Это непросто так в морг. Дедушка умер. Там всё слышно. Аппаратура… когда человеку плохо становится, она издаёт звук «Доктора надо».

Избежать печальных последствий можно было только одним путём — получить вакцину. Но, Анна Анатольевна не поставила её своевременно. После больницы спустя некотрое время привилась российским «Спутником V».

Анна Кейм, жительница г.Петропавловска:

— Когда я лежала в реанимации, готова была кричать: «Люди, вакцинируйтесь!» Я просто-напросто не успела. Стояла на очереди, но, почему-то не звали. Если вы и заболеете, то перенесете это легко. У вас не будет такого поражения, как у меня.. 80%… что дышать невозможно.

Сегодня Анна Кейм возглавляет совет ветеранов Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. В организации почти 2 тысячи ветеранов. 50% из них прошли полный курс иммунизации.

Алишер Ашимов

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