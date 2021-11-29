Маргарита Ларгина из г.Мамлютки стала чемпионкой мира по полиатлону

Скорость, выносливость и меткость. Эти физические качества в себе воспитала Маргарита Ларгина. 7 лет она посвятила лыжным гонкам, но 3 года назад перешла в смежный вид спорта — полиатлон. Все это время уверенно шла к победе, все свои силы оставляла на тренировках. Так, первый старт на международной арене увенчался успехом. Результат — звание чемпионки мира среди юниоров.

Маргарита Ларгина, мастер спорта международного класса по полиатлону:



— Участвовали 9 стран. Все соперники — достойные, сильные. К соревнованиям готовилась 1,5 месяца. Было тяжело и физически и морально. На стрельбу дается спортсмену 20 минут, на силовую гимнастику — 4 минуты, а в лыжной гонке — чем быстрее, тем лучше.



Её 21 -летняя спортсменка преодолела за 12 минут 22 секунды. Показала наилучший результат в 5-километровом забеге. Чемпионат мира проходил в конце сентября в российском г. Сасово Рязанской области. В целях у Маргариты теперь поучаствовать в зимнем международном многоборье.

Маргарита Ларгина, мастер спорта международного класса по полиатлону:



— Для того, чтобы попасть на международный уровень, нужно было выиграть все чемпионаты Казахстана, все кубки. Нужно было стать лучшей в Казахстане. После по этим категориям отбирались мы на чемпионат мира.



Поздравления сегодня получает и Мансур Мамлютов. Он представлял нашу страну на чемпионате мира по вольной борьбе в Греции. Соревнования собрали ветеранов спорта из 40 государств. В этом году ему не повезло. В финале уступил бронзу сопернику из Молдовы.

Мансур Мамлютов, ветеран спорта по вольной борьбе:



— Думаю, по силам было, времени не хватило. До него выходил с украинцем, много сил отдал и через 2 часа вышел за бронзу бороться. Готовился 2,5 месяца. Здесь были вводные тренировки. Думаю, в следующем году выступим достойно, выйдем финал и будем бороться за первое место.



37-летний ветеран единоборств с малых лет все свое время проводит на ковре. Сейчас работает тренером. Под его крылом воспитываются около 40 подростков.

За значимые успехи спортсменов и их тренеров встречали в родном городе. Вручили благодарственные письма от имени акима Мамлютского района и денежные сертификаты. На торжественном собрании отметили, такие победы — мотивация молодёжи к занятию спортом. В районе сейчас физической культурой и спортом занимаются более 5 тысяч человек, это 34% от всего населения.

Гюзель Закария