Итоги форума молодёжи, посвящённого 30-летию Независимости РК

Оксана и Анастасия Леонтьевы начали свой творческий путь еще в детстве. На холст они «выливают» все чувства, а в танце выражают эмоции. Принять участие в конкурсе им предложил учитель. Они часто выступали на школьной сцене и решили попробовать себя в битве ТикТокеров.

Оксана Леонтьева, участница конкурса:



—Мы представляли видео, которое снимали 2 дня. Там был мой рисунок, поэтапное рисованеи и общая работа, и танец Насти. В ТикТоке мы только смотрели видео и это было наше первое видео.



Победители определялись по количеству просмотров и соответствию тематики. Так как конкурс приурочен к 30-летию Независимости нашей страны, сестры выбрали национальный танец. И старания не пропали зря. Девушки получили первое место и сертификат на 100 тысяч тенге.

Миндия Мосемидзе вместе с друзьями в свободное время посещает клуб «TeamPlay», на базе которого и проходил турнир. Узнал о нем из инстаграма, решил не упускать возможности и проверить свои силы.

Миндия Мосемидзе, участник конкурса:



— В самом киберспорте особо не занимаюсь. Это больше любительское. И так, чтобы плотно я начал этим заниматься, где-то полгода-год назад. В основном я играю с детства на протяжении лет 15-ти. Турнир проходил на протяжении 10-ти дней. В целом, не особо тяжело было. Финал был тяжеловат, а в остальном более-менее.



Соревновались участники по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. В отборочном этапе приняли участие 16 команд, в финал прошли четыре. По итогам турнира команда Миндии заняла второе место. За ловкость рук, внимательность и выдержку ребята получили сертификат на 70 тысяч тенге. Те, кто не занял призовые места, с пустыми руками не ушли, они получили памятные подарки.

Диана Салихова