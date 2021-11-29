Истории спецагентов и пограничников: КНБ презентовал две новые книги

Истории, которые никому не рассказывают. В архиве КНБ тысячи дел под грифом «Совершенно секретно». Об этих операциях не сообщали в новостях, а её участникам запрещалось разглашать детали. По сей день в некоторых семьях не знают о том, что рядом с ними герой, спасший жизни людей. Так живут два спецагента под кодовыми именами «Кахарман» и «Сункар». 6 лет назад они внедрились к религиозным радикалам из Казахстана. В Афганистане они создали группировку и готовили теракт. Предотвратить его смогли два казахстанских спецагента. Они по сей день продолжают участвовать в секретных операциях, потому их личности не раскрывают. Но детали операции подробно описывают в книге «Хроники отечественной спецслужбы».

Азат Каримуллин, руководитель департамента КНБ РК по СКО:



— Книги повествуют о службе оперативных работников, пограничников, которые внесли достойный вклад в дело нашего государства, об отдельных операциях по защите национальных интересов, ранее находившихся по грифом «секретно». Каждая история иллюстрирована уникальными документами и фотографиями, некоторые из них получены из личных архивов.



Порядка 30 историй, достойных экранизации, были неизвестными до настоящего времени. Поимка особо опасных преступников, теракты, которые предотвращали под носом у мирного населения, жители некоторых городов так и не узнали, как близко были к опасности. В книге также рассказали об операции «Набат». Это первый в мировой практике случай штурма захваченного автобуса. Тогда в заложниках было 12 человек.

А для историй пограничников выделили отдельную книгу. Там и про захват контрабандистов, и про преступные синдикаты, перевозку наркотиков и оружия. Реальные истории тех, кто защищает казахстанский рубеж, в книге «Государственная граница». Попала туда и история североказахстанца Сергея Гайдая. Он шёл на рыбалку на реку и заметил тонущих женщину с ребенком. Оказалось, что 5-летний мальчик не заметил дырки в мосту и провалился в воду. Мать прыгнула за ним, оба начали тонуть.

Сергей Гайдай, старший инструктор пограничного пункта пропуска «Бидаик»:



— Не раздумывая, прыгнул в воду, доплыл до ребенка, его уже не было. Нырнул за ребенком, нащупал его. Вода оказалась, к сожалению, нечистая. Вытащил ребенка, положил маме на тело и вытащил двоих на берег. Ребенок был без сознания уже. Я ему сделал массаж на сердце. Он пришёл в себя.



Помимо этого, Сергей Гайдай не раз вычислял контрабандистов и перевозчиков наркотиков и оружия через рубеж. Со служебной собакой они поймали сотню преступников на границе с Россией. Книги «Хроники отечественной спецслужбы» и «Государственная граница» вышли в тираж 29 ноября на казахском и русском языках. Приобрести можно в магазинах. А электронные версии для бесплатного скачивания доступны на платформе kitap.kz.

Айгерим Мукашева