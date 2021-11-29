2021 км преодолеют участники сверхмарафона «Нур-Султан — Уральск»

Спорт

22:29 29 Ноября 2021

Петропавловск — третья точка в маршруте сверхмарафонцев. Позади около 500 км. Из Нур-Султана через Кокшетау до областного центра СК спортсмены добрались меньше чем за 2 дня, конечно, с перерывами. В пути застали и ветер, и снегопад. Но для бегунов это не преграда. Спортсмены преодолевали дистанции и в жару через пустыню, и в 30-градусный мороз. За плечами каждого участника забега минимум десяток марафонов.

Самый взрослый и опытный участник сверхмарафона — Талапнур Байзак. Полюбил бег ещё в пятилетнем возрасте, когда каждый день выгонял скот на пастбище. Сейчас за плечами 61-летнего акмолинца 57 классических марафонов. Участвовал в 7 ультразабегах, каждый из них — это порядка 200 км за 24 часа без перерывов.

Талапнур Байзак, сверхмарафонец:

— С детства, со школьной скамьи бегаю, уже больше 40 лет. По утрам каждый день бегаю 15 км, в 6 часов встаю, до 8 бегаю. Вот эта тренировка и помогает участвовать в марафонах. Главное, это здоровье даёт, настроение утром на работу, бодрость, пример для всех, для молодых, чтобы занимались спортом.

Сверхмарафон посвятили 30-летию независимости страны, а также героям, батырам и общественным деятелям, которые боролись за свободу казахского народа, говорят участники забега. Они доставили в Петропавловск символ независимости, который сопровождает их на всей дистанции. В забеге участвует 12 человек. Впереди у них больше полутора тысячи км.

Талгат Ергалиев председатель РОО «Клуб марафонцев «Астана желаяғы»:

— Делимся на 2 группы и бежим веером. Машина раскидывает по 5 км 6 человек. Они пробегают 30 км. Как только закончит эта группа, следующая тоже раскидывает по 5 км. Принцип у нас такой: ни один шаг пешком, ни один км на колесах.

Переночевав в Петропавловске, спортсмены отправились в город Костанай. Оттуда в Актобе. А финиш в Уральске, где по плану бегуны должны оказаться 3 декабря. Общая дистанция сверхмарафона — 2021 км, которые спортсмены преодолеют за 8 дней.

Айгерим Мукашева

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