Жительница Петропавловска открыла дом престарелых с помощью проекта «Бастау»

Альбина Кушкаренко:



— Родни никого нет. Мужа похоронила, дочек похоронила.

Самых близких Альбина Ивановна потеряла. В одиночестве сидела в маленькой комнате в общежитии. Единственная компания — телевизор. И так много лет. Сложнее стало в прошлом году после инсульта. По сей день половина пенсии уходит на лекарства. От знакомых узнала, что открывают дом престарелых и попросилась сюда. В жизни началась светлая полоса, говорит бабушка.

Альбина Кушкаренко:



— Большая помощь чувствуется, что ты не одинок. И накормлен, и заботиться не о чем. Я вот сидела, думала, есть и где поспать, и накормят, и напоят, и в магазин сходят, и врача. В общем всё. Тебе и думать нечего.



Теперь Альбина Ивановна ждёт, когда в доме появятся и другие постояльцы. Пока пенсионерка здесь одна. Общение и забота — это то, что поставило на ноги после инсульта, говорит Альбина Ивановна. С реабилитацией помогла основательница дома для престарелых Гаухар Ахметжанова. Открыть место, где пожилые люди не будут одиноки, — эту идею женщина вынашивала много лет.



Гаухар Ахметжанова, предприниматель:



— Может потому что я младшая в семье и застала этот этап в жизни, когда люди стареют. Им нужен уход, понимание, забота. Им нужно помогать. Это не деньги, это не способ зарабатывания денег. Конечно, это будет. Я уверена, что это будет очень рентабельный проект. Но на первых парах это будет именно помощь. Так как я воспитываю двух детей — инвалидов, я знаю, что такое помощь.



Дети подросли. И теперь помогают маме заботиться о других. Мечта Гаухар воплотилась в жизнь благодаря проекту «Бастау». Женщина прошла в июне онлайн-обучение, а осенью проект единогласно одобрила комиссия департамента соцзащиты. На следующий день перечислили грант в размере почти 600 тысяч тенге. На эту сумму закупили кровати, шкафы, тумбы, столы со стульями и установили тревожные кнопки возле каждого постояльца.

Подготовили места для восьми человек. В случае необходимости мебель докупят. По проекту можно разместить до 15 постояльцев.

Гаухар Ахметжанова, предприниматель:



— Для них будет обеспечено постоянное проживание, 4-разовое питание, досуг, полноценный круглосуточный уход, стрижка волос, ногтей. В общем, постоянно будут они под нашим чутким наблюдением.

Пока Гаухар Ахметжанова делает всё сама. Она по образованию и повар, и парикмахер, юрист, и даже соцработник. Если станет больше постояльцев, будет нанимать персонал.

Айгерим Мукашева