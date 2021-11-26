В инфекционные стационары СКО в сутки поступает по 60 человек с КВИ

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22:20 26 Ноября 2021

В инфекционные стационары области в сутки поступает по 60 человек с диагнозом коронавирусной инфекции. Больше половины госпитализированных не могут обойтись без кислородной поддержки. В больницах региона ежедневно расходуется 9 тонн кислорода. Много пациентов в тяжёлом состоянии. В день от коронавируса умирает от 3 до 5 человек. 96% погибших не были вакцинированы.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— За последние 2 недели в области зарегистрировано 1919 случаев и отмечается незначительное снижение на 5,3%. Однако, рост заболеваемости отмечается в Есильском в 1,3 раза, М.Жумабаева на 1 случай, в Тайыншинском на 2 случая.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— На сегодня в инфекционных стационарах находится 608 пациентов. Из них более 60% вызывают серьезное наблюдение, лечение, ресурсов. Из 608 пациентов 68% находятся в тяжёлом состоянии. 49 лежит в отделении реанимации, 23 — в палатах интенсивной терапии.

Айгерим Мукашева

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