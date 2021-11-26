Торжественное собрание накануне Дня Первого Президента провели в областном театре кукол

Собрание, посвящённое Дню Первого Президента, провёл коллектив областного театра кукол. Говорили о роли Елбасы в становлении и развитии государства, о важных инициативах Нурсултана Назарбаева. В теплой обстановке актёры поздравили друг друга с предстоящим праздником, выразили пожелания. Не забыли рассказать и о планах труппы.

Мейрам Сексенбаев, художественный руководитель областного театра кукол:



— Накануне Дня Первого Президента мы 29 ноября отправляемся в г. Караганду на международный фестиваль театра кукол «Кукляндия». В День Первого Президента мы будем там выступать. В этом фестивале будут учавствоватьи другие страны: Украина, Беларусь, Россия и мы в том же числе. Будем показывать три спектакля: «Серебряное копытце» на русском языке, этот же спектакль на казахском языке «Күміс тұяқша» и третий спектакль режиссера-постановщика Григория Лайко «Кошки мышки».

Диана Салихова