Торжественное собрание накануне Дня Первого Президента провели в областном театре кукол

Культура

22:12 26 Ноября 2021

Собрание, посвящённое Дню Первого Президента, провёл коллектив областного театра кукол. Говорили о роли Елбасы в становлении и развитии государства, о важных инициативах Нурсултана Назарбаева. В теплой обстановке актёры поздравили друг друга с предстоящим праздником, выразили пожелания. Не забыли рассказать и о планах труппы.

Мейрам Сексенбаев, художественный руководитель областного театра кукол:

Накануне Дня Первого Президента мы 29 ноября отправляемся в г. Караганду на международный фестиваль театра кукол «Кукляндия». В День Первого Президента мы будем там выступать. В этом фестивале будут учавствоватьи другие страны: Украина, Беларусь, Россия и мы в том же числе. Будем показывать три спектакля: «Серебряное копытце» на русском языке, этот же спектакль на казахском языке «Күміс тұяқша» и третий спектакль режиссера-постановщика Григория Лайко «Кошки мышки».

Диана Салихова

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