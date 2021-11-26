Порядка 50 человек привились «Пфайзером» в Кызылжарском районе

Здравоохранение

22:19 26 Ноября 2021

Получить вакцину против COVID-19 Алексей Кузнецов пришёл вместе с братом Михаилом. Ребята такое решение приняли вместе. О нём сказали родителям, а те, в свою очередь, их поддержали. Наблюдая за эпидситуацией не только в регионе, но и в стране, братья считают, что вакцинация — самый эффективный способ в борьбе со страшным недугом и в процедуре нет ничего страшного.

Алексей Кузнецов, учащийся Новоникольской средней школы, Кызылжарский район:

Решил поставить вакцину, так как её ставят все. Сейчас это актуальный вопрос. Нужно ставить вакцину от коронавируса, чтобы не заболеть.

Поставить американский препарат пришли 17 школьников. Вместе с ними вакцину получает и Татьяна Пашкова из Новоалександровки. В приоритете — укрепить своё здоровье и малыша.

Татьяна Пашкова, жительница с. Новоалександровки, Кызылжарский район:

У меня двое детей. Муж провакцинировался, теперь я. Потому что заботится надо о своих близких, друзьях, родных. Если мы не провакцинируемся, неизвестно, что будет потом. Сегодня вакцинируюсь первый раз. Пройдет 21 день, приеду ещё раз провакцинируюсь.

Прививать детей, беременных и кормящих в Новоникольском начали 24 ноября. В первый день новую вакцину получили 12 человек. Сегодня в амбулаторию доставили 18 доз.

Вера Красикова, медсестра врачебной амбулатории с. Новониколькское, Кызылжарский район

Врач общей практики проводит осмотр. Со школьниками находятся их мамы, школьный психолог и медсестра. Они после вакцинации идут в кабинет, отдыхают полчаса. Во вторник мы прививали, все чувствовали себя хорошо.

Всего в Кызылжарский район доставили более 500 доз американского «Пфайзера». Вакцинации подлежат почти три тысячи человек. Из них около 50-ти получили антиковидный препарат. Что касается прививочной кампании по области, здесь первый компонент нового вакцины получили более полторы тысячи североказахстанцев.

Алишер Ашимов

Читайте также

41% населения всего мира прошли полный курс вакцинации против КВИ
И.о. управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов: «Ситуация в разы отличается от той, что была в июле 2020-го. Такого количества больных у нас еще не наблюдалось»
В СК 21% пенсионеров прошли полный курс вакцинации
Ревакцинация от ковид-19
Ревакцинация в Казахстане начнется 20 ноября
Более тысячи североказахстанцев состоят на учете в областном центре по борьбе со СПИДом
Страны, где вакцину от КВИ поставили 80-90%, вернулись к жизни без карантина
7 млрд прививок от коронавируса поставили по всему миру
В СКО в день госпитализируют по 90-100 пациентов с КВИ
В СК больше тысячи подростков поставили прививку от КВИ
Столичный травматолог-ортопед Нурбек Надиров встретился со студентами Kozybayev University
Порядка 46 тысяч литров конфискованного спирта переданы в больницы СКО