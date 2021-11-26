Почти 6800 североказахстанцев стали донорами с начала года

Стать донором и подарить надежду на жизнь. Ермек Маутов сдаёт кровь с 2015 года — один раз в квартАл. Говорит, это и для организма полезно, и дело благое.

Ермек Маутов, донор:



— У меня очень высокий гемоглобин. Он варьируется между 160-170. Поэтому, мне необходимо регулярно сдавать кровь. Однако, если этого не делать, то кровяное давление может повыситься и вызвать гипертонию.



В числе почётных доноров сегодня и Ольга Ломзова. За 9 лет сдавала кровь более 30 раз.

Ольга Ломзова, донор



— У меня было 33 кровосдачи. Из них 21 раз я сдавала кровь и 12 — плазму. С того времени, как я начала сдавать кровь, для меня теперь это потребность помочь людям. Если у меня есть такая возможность помочь людям, детям… часто плазму сдаю для детей, то я обязательно это сделаю. Чем я на сегодня могу помочь, то я и делаю.



За один раз доноры сдают не более 450 миллилитров. Жизненно необходимый материал реципиенты получают только через три месяца. За это время кровь проходит ряд процедур. Врачи отделяют плазму, определяют наличие вирусов, инфекций и различного рода заболевания.

Валентин Дигтяр, заместитель директора по медицинской части областного центра крови:

— Каждый день к нам обращаются порядка 30-50 доноров. На данный момент у нас в достаточном количестве эритроцитов всех групп. Также имеется достаточный запас плазмы. Но, мы регулярно его пополняем. Потому что ежедневно выдаем её медицинским организациям.

С начала года в областной центр крови обратились 7,5 тысяч североказахстанцев. 90% из них стали донорами. Надо сказать, в прошлом году их было больше почти на тысячу. Кровь отсюда отправляют в 20 медицинских учреждений области.

Алишер Ашимов