На территории Петропавловского водочного завода прошли учения ЧС-ников

Сценарий инцидента придумали для того, чтобы отработать совместные действия пожарных. Несмотря на то, что это всего лишь учения, то, что происходит на предприятии в данный момент, от реальных аварийно-спасательных работ не отличить.

Спасатели в пути, сотрудники завода после неудачных попыток самостоятельного тушения, эвакуируются. Определили здесь и причину возгорания. Оказалось, что из строя вышли задвижки трубопровОда, из-за чего и произошла утечка спирта. Растекшаяся жидкость по всей площади отделения всполыхнула от малокалорийного источника огня.

Очаг возгорания локализовали незамедлительно. Полностью потушить пожар удалось за полчаса. Без пострадавших не обошлось. Спасатели эвакуировали двух заводчан, которые остались в задымлённой зоне третьего этажа.

Марат Нургалиев, врио начальника СПЧ-1 г. Петропавловска:



— На месте проведения пожарно-технического учения участвовало 7 единиц техники, 3 специальные техники и 2 вспомогательные. Были задействованы службы взаимодействия.



Олег Сороколадов, инженер по охране труда и технике безопасности ТОО «ПВЗ»:



— Пожарные учения необходимы. Они проверяют готовность наших спасателей. Справились со своей задачей ребята хорошо. Оперативно развернули средства.



После учений администрация завода показала огнеборцам все имеющиеся автоматические установки обнаружения и тушения пожаров. Внимание уделили конструктивным особенностям и организации противопожарного водоснабжения.

Жанель Бисенбаева