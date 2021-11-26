Двое жителей Тайыншинского района пострадали в ДТП с участием лошадей. Работники местных предприятий возвращались поздно ночью домой, когда на дорогу внезапно выбежали несколько лошадей. Одна из них вместе с жеребёнком попала под колёса машины.

От удара животные погибли на месте, водитель и пассажир получили травмы. Обоих госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. Полицейские установили, что несколько голов лошадей отбились от пасущегося невдалеке табуна. В отношении табунщика составили административные протоколы за нарушение правил выпаса и дорожного движения. Всего в СК с начала года зарегистрировали свыше 2,5 тысяч фактов вольного выпаса. В спецзагоны до установления владельцев поместили около 8,5 тысяч голов бродячего скота.

Айгерим Мукашева