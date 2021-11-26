Более тысячи североказахстанцев состоят на учете в областном центре по борьбе со СПИДом

От 300 до 500 пробирок с анализами со всей области поступает в эту лабораторию ежедневно. Их проверяют на наличие ВИЧ-инфекции. Для более эффективных исследований в центр завезли дополнительное оборудование.

Юлия Дигтяр, заведующая диагностической лабораторией областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом:



— В этом году в ИФА лабораторию приобрели автоматический анализатор «Архитект» фирмы «ABBOT». В отделение ПЦР готовим к запуску новое оборудование закрытого типа производства Республики Кореи — «BIONEER».



Это и помогает охватить наибольший объем работ в день, говорят врачи. Только один такой аппарат может обработать 100 анализов за час. К тому же, теперь он сокращает взаимодействие лаборантов с кровью пациентов.

Юлия Дигтяр, заведующая диагностической лабораторией областного центра по профилактике и борьбе СПИДом:



— Кроме диагностики ВИЧ-инфекции в лаборатории проводится мониторинг антиэнтеровирусной терапии с помощью определения вирусной нагрузки и иммунного статуса.



А именно носители ВИЧ находятся под строгим контролем. Динамику заболевания отслеживают два, а то и три раза в год. За 10 месяцев текущего года здесь проверили более 75 тысяч тестов. В результате выявили свыше 120 инфицированных.

Раушан Есеркенова, врач-эпидемиолог областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом::



— Это ниже, чем в прошлом году, но все равно эта цифра довольно-таки высокая. Если ранее превалировал парентеральный путь, то есть ВИЧ-инфекция регистрировалась среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, то сейчас у нас превалирует половой путь. ВИЧ-инфекция перешла из среды наркоманов в общую.



При этом возраст больных ВИЧ-инфекцией молодой. 80% заболевших — люди от 25 до 40 лет. Заражаются в основном мужчины, говорят врачи. В зоне риска — приверженцы беспорядочной половой жизни, наркозависимые. Они и под особым контролем. Специалисты проводят с ними профилактические беседы, раздают средства контрацепции. Любой может пройти анонимный экспресс-тест на наличие антител к ВИЧ, заверяют медики.

Раушан Есеркенова, врач-эпидемиолог областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом:



— ВИЧ-инфекция часто протекает бессимптомно. Может протекать как простая респираторная инфекция, то есть температура, недомогание, ломота в костях. Может появиться сыпь по непонятным причинам. Очень часто увеличиваются лимфоузлы.



При этом, отмечают врачи, ВИЧ-инфекция — не повод жить неполной жизнью. При постановке на учет они получают медикаменты, которые подавляют размножение вируса в крови. А значит — не приносят вреда окружающим, могут завести семью. Сейчас на учете в областном центре борьбы со СПИДом состоят более 1000 североказахстанцев.

Гюзель Закария