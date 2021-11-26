Белые ленточки раздали горожанам полицейские Петропавловска

Кроме привычных буклетов и памяток полицейские предлагают петропавловцам прикрепить на рукав белую ленточку. Надев её, каждый берёт на себя обязательство никогда не совершать актов насилия и идти против него. Впервые белые матерчатые полоски на рукава прикрепили 30 лет назад канадцы. Одноименную акцию провели в целях прекращения проявления мужского насилия в отношении женщин. С тех пор флешмоб стал международным.

Асия Абжанова, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Любая жертва бытового насилия может обратиться по указанным телефонам круглосуточно. Также обратившись к нам на телефон доверия, на телефон кризисного центра вы можете получить не только консультативную и юридическую помощь, но и психологическую помощь. Уважаемые женщины, дети, жертвы бытового насилия! Если в отношении вас применяются факты насилия, просим вас не скрывать данные факты, не замалчивать об имеющейся проблеме, а обращаться в необходимые органы.



С начала года за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений полицейские к административной ответственности привлекли свыше 2 тысяч правонарушителей. 617-ти из них пришлось за свои деяния отсидеть. Семейных дебоширов, которые обошлись предписанием, насчитывается более 2 тысяч человек. 166 из них так и не унялись, и продолжали насильственные действия в отношении своих родных.

Елена Синицына, жительница г.Петропавловска:

—Я, конечно, против насилия. Многие семьи живут, где мужья обижают, детей обижают, жен обижают. Хочу женщинам сказать женщинам: терпеть это не надо. Есть у нас органы, надо обращаться.

Стражи порядка напоминают: если вы стали жертвой бытового насилия, необходимо немедленно обратиться в отдел полиции по месту жительства, либо звонить на «102». Петропавловцы могут напрямую связаться с подразделением по защите женщин от насилия. Телефоны указаны на экране.



8 (7152) 39-48-56; 61-25-30



Воспользоваться можно и официальным мобильным приложением МВД «102». Также, в городском управлении полиции действует Telegram-канал «Между нами говоря».

@t.me/mejdunamigovory

Жанель Бисенбаева