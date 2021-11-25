В областном историко-краеведческом музее проводят тематические экскурсии ко Дню Первого Президента

Зал Первого Президента в историко-краеведческом музее открыли в 2012 году. Состоит он из тематических разделов. Главные исторические события страны, казахстанцы, покорившие зарубежную публику, а также жизненный путь Первого Президента страны — всё это отображают в музее уникальные экспонаты.

Айсулу Сарсенова, специалист по организации экспозиций и выставок областного историко-краеведческого музея:



— Здесь имеется шежире Н.А.Назарбаева. Елбасы знает свою родословную до 12 колена. Также в экспозиции, где отображена учеба Елбасы , мы показываем табель успеваемости. То есть это является образцом для подражания подрастающему поколению. Учащиеся, студенты они интересуются его оценками. Также очень много здесь книг Н.Назарбаева, которые тоже привлекают внимание. Это также спецодежда горного металлургического комбината, в котором работал Н.А.

От детства, студенческих лет и трудовой деятельности Елбасы мы переносимся к главным событиям республиканского и международного значения страны. О них говорят фотографии и уникальные документы. Айсулу Сарсенова признается, что работать по этой тематике — одно удовольствие. Сама она занимается организацией экспозиций и выставок уже восьмой год.

Айсулу Сарсенова, специалист по организации экспозиций и выставок областного историко-краеведческого музея:



— Мне нравится работать именно с разделом становления и развития Независимого Казахстана. Благодаря этой тематике воспитывается подрастающее поколение, воспитывается патриотизм, гражданственность, любовь к родине. Сам процесс проведения экскурсий вдохновляет на большие достижения, на лучший результат.

Сейчас в зале Первого Президента проводятся тематические экскурсии, музейные уроки, посвященные Дню Первого Президента и Дню Независимости страны. Чтобы стать участником экскурсии, гостям необходимо записаться заранее по телефону 46 84 78.

Анастасия Кузнецова