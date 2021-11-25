В СК больше тысячи подростков поставили прививку от КВИ

В очереди на прививку 18 студентов СК ППК. У каждого из них на руках согласие от родителей на вакцинацию. В остальном процедура такая же, как у взрослых. Измерили температуру и давление, провели опрос о состоянии здоровья. Первокурсникам ставят вакцину «Комирнати» компании «Pfizer». Каждому по 0,3 мл. Одну дозу хватает на шестерых.

Али Камидуллинов, студент СП ППК:



— Вакцина, я думаю, хорошая. Должна защитить от вируса. Всё-таки её ставят людям по всему миру. А в некоторых странах даже детям в детских садах её прививают. Читал, что она безопасна. Сейчас чувствую себя хорошо. Только место укола онемело и рука будто тяжёлая. В остальном все отлично.

Ставить прививку или нет? Такой вопрос у Нурсултана Касымова не стоял. В его семье коронавирусом переболели и родители, и близкие родственники. Потому на вакцинацию согласился сразу. Но признаёт, его энтузиазм многие сверстники не разделяют.

Нурсултан Касымов, студент СП ППК:



— Говорят: «Зачем это надо?», «Мы не будет ставить». Но, мне родители сказали поставить, вот я и поставил. А так половина моих ровесников не хотят ставить. Они против.



— А если бы не родители, то пошёл бы?



— Ради безопасности бы пошёл. Не хочется болеть коронавирусом.

Слышал от своих друзей, они учатся в школе, что в их классе кто-то заболел. Народу там много, а в колледже ещё больше. Значит и больше рисков заболеть. Поэтому я решил поставить.



Такое решение приняли уже больше тысячи североказахстанцев в возрасте от 12 до 18 лет. Напомню, прививочная кампания среди подростков в регионе идёт неделю. Так же за это время вакцину от коронавируса получили 27 беременных и 318 кормящих женщин.

Айгерим Мукашева