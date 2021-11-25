Сертификат на 1,5 млн тенге вручили ВК «Куаныш»

Выступая на соревнованиях различных уровней, североказахстанские волейболистки показали хорошие результаты. В предыдущем сезоне ВК «Куаныш» стал бронзовым призёром в национальном чемпионате РК. С таким же успехом девушки начали новый сезон. Напомним, 12 ноября в Петропавловске прошёл первый тур национальной лиги, где наша сборная завоевала 3 место.

Успешные выступления, большие победы. Развитию спорта в СК уделяют огромное внимание. С каждым годом в регионе возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, укрепляется материально-техническая база, иными словами, создаются все условия для наших спортсменов. С достойным началом нового волейбольного сезона от имени акима области команду поздравил руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:



— Очень отрадно, что у нас прошёл первый тур национальной женской лиги, где наш клуб занял 3 место. Хотелось бы поздравить, Вы впервые в истории области стали бронзовым призёром Кубка РК. Поздравляю руководство клуба. Вы вносите неоценимый вклад в развитие клуба.

После слов поздравлений — церемония награждения. Сборной вручили медали, кубки и денежные сертификаты на полтора миллиона тенге.

Закрепились в тройке сильнейших и поднялись на пьедестал победы. С каждым годом состав команды меняется. В этом сезоне сборная обновилась на 80% — новые игроки и тренер Дарко Добресков. Кстати, приехал он к нам из Сербии. Каждая из спортсменок учится чему-то новому.

Татьяна Алодошина, капитан ВК «Куаныш»:



— Хорошая работа. Нам очень нравится. Тренер сильный. Полностью разбираем каждые ошибки. Помогает во всем. Он очень сильный тренер. У нас все новые и немного тяжело. Нет ещё такого доверия друг к другу, но, дружные, а это самое главное. Девочки молодцы. Мы стараемся и с каждым разом играем всё легче.

Достижениями своих подопечных рад и директор клуба Кайырбек Хамзин. Но, впереди много работы. Для нашей сборной создали все условия. В этом году в клубе появилась арена, оснащённая современной материально-технической базой.

Кайырбек Хамзин, директор ВК «Куаныш»:



— Все условия есть: от доктора до тренажеров. Раньше этих условий у нас не было. Наша команда состоит из хороших игроков. Например, девочки приехали из сборных Сербии, Украины и России. Соответственно, им необходимы условия. Сейчас создали их, девочки довольны. Команда потихоньку растет.

Сейчас «Куаныш» готовится ко второму этапу национальной лиги. Соревнования пройдут 18 декабря в Талдыкоргане.

Алишер Ашимов