Канализационный люк из мусора и песка выпускают на ТОО «Радуга»

Бизнес и экономика

22:22 25 Ноября 2021

Песок, полимер и черный пигмент. Это «рецепт» канализационного люка нового поколения. По прочности ничем не уступает чугунному, а стоит в 4 раза дешевле. Грубо говоря, полимерпесчаный люк делают из мусора.

Александр Пилипушко, технолог ТОО «Радуга»:

— Полимером служат отходы собственного производства гранулы, а также с участка сортировки и раздельного сбора мусора. Сырьё со всего Казахстана приходит на данный участок, где тщательно отбирается. Неликвидное сырьё было отложено на склад.

ТОО «Радуга» занимается выпуском пластика и пакетов. Отходы производства раньше складировали. Так как они создают серьезную угрозу для экологии, полиэтилен разлагается очень медленно. Теперь накопленный мусор идёт в дело. После тщательного отбора полимер дробят и смешивают с песком.

Далее массу плавят при температуре до 300 градусов и отправляют в пресс-форму. Сейчас изготавливают кольца для канализационных люков. На каждый нужно около 15 минут. Столько же времени занимает изготовление и самой крышки люка.

Александр Пилипушко, технолог ТОО «Радуга»:

— Они выдерживают номинальную нагрузку от 1,5 тонны, 1,5, 15 и 25 тонн. Первую партию 200 люков у нас взял «Техноопт». В данное время реализует. Производительность 400-500 штук в месяц. А там всё уже будет зависеть от заказов. В данное время ещё поступил заказ на 200 штук.

Уникальное для СК производство запустили с помощью господдержки по программе «Экономика простых вещей». ТОО «Радуга» выдали льготный кредит с 8-процентной ставкой. Всего в СК по этой программе профинансировано 187 проектов на общую сумму 56 млрд тенге.

Айгерим Мукашева

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