Какие условия создают для молодых специалистов в СК?

«Будущее страны зависит от подрастающего поколения». Автором этих слов еще в 20-ом веке являлся Магжан Жумабаев. Актуально выражение и сейчас. Надо сказать, что оно и стало основой многих государственных проектов, которые нацелены на развитие молодёжи. Таковых в области реализуют немало. Один из успешных — штаб «Жасыл ел». Этим летом по проекту трудоустроились почти 700 бойцов. Цифру в следующем году планируют приумножить в два раза. Не менее результативна в нашей области программа «С дипломом в село».

Аскар Баймуканов, заместитель руководителя управления внутренней политики СКО:



— По программе «С дипломом в село» ежегодно на работу в сельскую местность приезжает педагоги, врачи, государственные служащие. Молодым специалистам выплачиваются подъёмные пособия в размере 100 МРП, выдаются льготные кредиты до 1,5 тысяч МРП. На 1 ноября текущего года участниками программы в нашей области уже стал 551 молодой человек.

Молодёжная практика, «Первое рабочее место». Эти программы работают с категорией «NEET». Североказахстанцы, которые не учатся и не трудоустроены, находятся под особым вниманием государства. Занимаются молодые и активные предпринимательством. В этом году выдано 63 кредита на сумму 315 млн тенге. Еще 195 млн, это 340 грантов, выделили на реализацию новых идей по проекту «Бизнес бастау». Отметил Кумар Аксакалов и преимущества еще не до конца признанной североказахстанцами программы «Контракт поколений». Это пилотный проект с простым механизмом работы. Суть его заключается в том, что работодатель трудоустраивает молодого специалиста с последующей заменой работника, который достиг пенсионного возраста.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Это же не автоматически всё происходит. Он должен себя зарекомендовать. Это очень хороший механизм, который должен быть реализован, расширен, масштабирован. Здесь надо вопрос взять на контроль.

Потому возможностей для молодых североказахстанцев достаточно. Конечно, есть и те, которые ищут их в других регионах или государствах. Радует только, что это число изо дня в день сокращается. Например, три года назад с СК переехали около 2 тысяч парней и девушек. В 2021-ом же своё место проживание сменили 800 человек. Причины переезда у всех разные. Ознакомиться с ними, определить проблемы, с которыми чаще всего сталкивается молодежь, глава региона предложил на новой расширенной площадке МРЦ.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Я бы еще предложил расширить площадку молодёжного центра, как постоянную площадку для обсуждения проблем с приглашением госорганов. Это должно быть место, где будет постоянный мозговой шторм по обсуждению важных вопрос в молодёжной среде, что нужно сделать полезное для того или иного посёлка.

Держать контакт с теми, кто смог трудоустроиться. Это второе предложение Кумара Аксакалова. Если освоиться на новом рабочем месте всё же не удалось, местным органам важно знать причины. Определяя их, следующий опыт покажет иной положительный результат, заверил глава региона. Чем ближе власть к молодым, тем шире их возможности. На собственном примере это доказала молодая бизнес-вумен, дизайнер Зарина Мавляни.

Зарина Мавляни, предприниматель:



— С 2019-ого года стала пользоваться поддержкой государства. Я прошла двухнедельные курсы «Жас кәсіпкер». Там выиграла первую швейную машинку. Затем спрос на атрибутику национальных платьев увеличился. Приезжала до пандемии из соседних городов. 02.42 И в этом году я попробовала и подала заявку на участие в гранте и выиграла 5 млн на развитие своего бизнеса именно в промышленных масштабах.

Обсудили на заседании и вопрос жилья для молодых североказахстанцев. И здесь возможности приобретения новой крыши над головой постепенно становится больше. Так, в 2019-ом новоселье отпраздновали 160 молодых людей. В этом же году это число увеличилось до 248. Проблемы и недоработки, признаются в акимате, есть. Их Кумар Аксакалов поручил решить своему заместителю совместно с руководителем «Отбасы банка».

Жанель Бисенбаева