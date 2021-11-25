Акция, посвященная 98-летию Halyk bank’а, ложная

«Прими участие в акции и получи денежный приз». Полицейские предупреждают североказахстанцев о новом виде интернет-мошенничества.Злоумышленники рассылают сообщения с привлекательным предложением в мессенджере WhatsApp. Они говорят о якобы проводимой акции, посвященной 98 летию Halyk bank’а. За участие обещали 50 тысяч тенге. Однако, представители банка опровергли эту информацию. Стражи порядка в очередной раз напоминают о том, что необходимо быть внимательным и соблюдать осторожность в Интернете и не переходить по некорректным ссылкам.

Алишер Ашимов