120 человек привили «Пфайзером» в районе М.Жумабаева

Здравоохранение

22:22 25 Ноября 2021

Анна Воробьёва пришла дать согласие на вакцинацию своих двоих сыновей и поддержать их. Старшему в иммунизации отказали, на осмотре врачи выявили вирусное заболевание. Младшему перед процедурой измерили давление, прослушали лёгкие. Мама мальчика заполнила форму и дала положительный ответ на получение прививки.

Анна Воробьёва, жительница с.Таманского, район М.Жумабаева:

— Думаем, что вакцинация защитит нашего ребенка от этой болезни. Он учится в девятом классе. На следующий год он собирается поступать. Я думаю, это пригодится в дальнейшем, и мы будем спокойны за своего ребенка.

Виталий Воробьёв, житель с.Таманского, район М.Жумабаева:

— Ты сам изъявил желание вакцинироваться или мама подсказала?
Мы советовались с мамой и у меня самого было желание. Я очень редко болею, но, все же решил перестраховаться и провакцинироваться.

Также подумали и другие учащиеся Таманской школы. Говорят, в селе нет больницы. Находится она в районном центре — в 50 километрах от населённого пункта. Поэтому, говорят сельчане, лучше предостеречь себя.

В первый день иммунизации здесь привили 6 человек. Необходимо было вскрыть только одну ампулу «Пфайзера», доставили которую в специальном термоконтейнере.

Гульбану Сагандыкова, и.о. директора ЦРБ района М. Жумабаева :

— Проводится вакцинация прививочной бригадой. В составе врач общей практики, медсестра прививочной и два регистратора. Одна из регистраторов — школьная медсестра. Когда мы составляли планы по вакцинации, учитывали, что одним из регистраторов будет школьная медицинская сестра, так как она будет 3 дня наблюдать за данными детьми.

Второй компонент вакцины американкого производства дети получат через 21 день. Врачи также приедут в школу.

Александр Поляков, директор Таманского комплекса школы -яслей — сада, район М.Жумабаева:

— До того, как начать плановую вакцинацию, проводились родительские собрания в каждом классе, где имеются дети в возрасте 12 лет. Медики проводили профилактическую работу. Подлежат вакцинации в возрасте от 12 до 18 лет — 41 учащийся.

Всего здесь обучаются 75 человек, в том числе и 11 детей из соседнего села Пулемётовки. Из числа подвозных достигли 12 лет 9 учащихся, в ближайшее время и они получат первую дозу антигена.

Гюзель Закария

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